Šok u Životu na vagi! Antonija Blaće će izgovoriti rečenicu koju nitko od kandidata ne želi čuti...

Prošli je ciklus bio stvarno poseban za kandidate 'Života na vagi': bio je to tjedan podrške, kada su ih posjetili njihovi najmiliji kako bi im dali dodatni vjetar u leđa, mogli su osvojiti dodatne kilograme za današnje vaganje i prvi put su se za nagrade borili kao jedno - nije bilo važno tko je crveni, a tko plavi tim, a sve kako bi zajedničkim snagama izgubili dva posto na vaganju i ostali svi na broju…

Kandidati su na pola puta svoje borbe u 'Životu na vagi' i premda je iza njih već puno znoja, suza, pobjeda i padova - ono što slijedi moglo bi promijeniti sve. Kilogrami se sve teže gube, tijelo traži odmor, a glava odustajanje. No nema predaje: ulog je sve veći, a svaki gram sve važniji.

- Razmišljam o tih dva posto koje trebamo dostići i bojim se da bi to moglo biti malo tijesno, ali opet, nadam se - kaže Josipa, a Nena nastavlja: „Netko je radio više, netko manje, ali bit ću optimistična i vjerovati da ćemo dostići tih dva posto.“

- U ovom tjednu podrške svi smo pokušali dati maksimum, pa čak i Mirna i ja - željeli smo pomoći natjecateljima da dođemo do tih dva posto. Nije lagan zadatak, ali ako su radili sve što smo im rekli, nadam se da ćemo ipak uspjeti dostići taj cilj - dodaje trener Edo.

Računica je jasna - ako uspiju, nitko ne ispada, no ako budu ispod dva posto, osoba s najslabijim rezultatom, odnosno, ispod crvene linije napustit će show.

- Osvojili ste dodatna četiri i pol kilograma kao nagradu kroz izazov i posljednji trening, nadam se da će to pomoći na vagi da rezultat bude što bolji - naglašava Antonija na početku još jednog vaganja.

I baš kad su svi pomislili da ih više ništa ne može iznenaditi, uslijedit će šok - voditeljica Antonija će prvi put u devetoj sezoni izjaviti najgoru rečenicu koju kandidati mogu čuti na vaganju: „Ovo nam je prvi put plus!“

