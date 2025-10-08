Obavijesti

NEKI GUBE ŽIVCE

Drama zbog hrane u Životu na vagi: 'Reci mi u facu ili šuti!'

Drama zbog hrane u Životu na vagi: 'Reci mi u facu ili šuti!'
Foto: rtl

Sportski duh samo je dio današnjeg izazova. Nakon borbe za prstene, čeka ih i 'najlakši trening' koji skriva veliku lekciju. A taman kad je dan gotov, nutricionistica Martina dolazi u posjet...

Nastavak je Olimpijskih igara u 'Životu na vagi' i sve se vrti oko timske igre i timskog duha! Kandidati će prvi put stati rame uz rame u nizu sportova: od odbojke i rukometa do nogometa i košarke te pokušati osvojiti pet olimpijskih prstena koji donose i do tri kilograma prednosti na idućem vaganju.

- Sad su došli na moj teren. Da vidimo kakvi su u momčadskim sportovima, kako su razvijali koordinaciju i svoje vještine tijekom odrastanja te jesu li se spremni igrati - odlučno poručuje trener Edo, koji jedva čeka vidjeti kako će se kandidati snaći.

Foto: rtl
Crveni su u vodstvu s 3:1, no plavci vjeruju da još ništa nije izgubljeno.

- Elan u timu je dobar, danas imamo priliku ili izjednačiti ili izgubiti do kraja - hrabri ekipu kapetan plavih Zvone dok 'crveni Domagoj' poručuje: "Imamo prednost s velikog izazova tako da nastavljamo."

Ipak, nije svima sport jača strana.

- Iskreno, nisam ni za kakav sport, ništa od toga nisam trenirala. Jesam s bratom igrala malo košarke i nogomet, ali ništa posebno - iskreno priznaje Nena dok se Dudo prisjeća starih trauma: „Svi ti sportovi su moja daleka prošlost. Recimo, kad bi u školi birali timove, uvijek sam odabran među posljednja tri.“

Foto: rtl

Prva je na rasporedu odbojka, a kandidati će brzo shvatiti kako timska igra nije nimalo jednostavna.

- Ako mi lopta dođe točno u ruke, bit ću dobra. Ako budem trebala trčati za njom, vidjet ćemo - smije se Kate. No sportski duh samo je dio današnjeg izazova. Nakon borbe za prstene, čeka ih i 'najlakši trening' koji skriva veliku lekciju: "Pripremila sam kandidatima jedan od najlakših treninga, ali taj trening ima priču iza sebe", najavljuje trenerica.

I taman kad pomisle da je dan gotov - slijedi susret koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim: nutricionistica Martina dolazi u posjet.

- Martina kad dođe, znamo da smo nešto zeznuli - priznaje Zvone, svjestan da će se otvoriti osjetljive teme o prehrani i samokontroli. A napetost se itekako osjeti i među kandidatima - emocije su uzavrele, a Josipa gubi živce: "Reci mi onda u facu. Ako nećeš, šuti!"

Foto: rtl
Hoće li timski duh izdržati i ovaj pritisak - ili će drama oko hrane razotkriti ono što su svi pokušavali sakriti? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

