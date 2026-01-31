Stiže 'Tjedeljnik': Novi post-YU satirični projekt Pedje Bajovića

Ljubitelji komedije pripremite se na smijeh: Ovog vikenda stiže novi pilot projekt hrvatskog veterana stand-up komedije Pedje Bajovića! Jedan od najaktivnijih regionalnih komičara na međunarodnoj sceni, koji je u svojoj dugogodišnjoj karijeri nastupao u više od 50 zemalja i stotinama gradova diljem svijeta (uključujući nastupe na Seattle International Comedy Competition, Edinburgh Fringe Festival i World Comedy Expo u Chicagu), donosi nam "Tjedjeljnjik", emisiju koja će na osebujan način obrađivati aktualna događanja u bivšim jugoslavenskim republikama.

Riječ je o pravom post-YU satiričnom video formatu, namijenjenom publici dobre volje i zdravog intelekta, zbog čega i naziv ‘Tjedeljnik’, kombinacija dvije riječi, te latinice i ćirilice. U suradnji s regionalnim komičarima i satiričarima, Bajović je kreirao format koji kombinira politiku, društvo i aktualne teme.

Pilot epizoda dostupna je ove nedjelje u 9 sati, istovremeno na YouTubeu, Facebooku i Instagramu, a kako je došlo do realizacije projekta, što publika može očekivati te u čemu nalazi inspiraciju za svoj rad, otkriva jedinstveni jedan od pionira regionalne stand up scene Pedja Bajović.

Recite nam par riječi o pilot projektu "Tjedeljnik" – kako ste došli na ideju snimiti prvu epizodu?

Nevjerovali ili da, TJEДЕЉNIK je ideja s početka ovog stoljeća! Tada sam bio u Americi na stipendiji i svjedočio sjajnoj televizijskoj satiri u formatu “dnevnika”, koja je pratila njihove predsjedničke izbore. Nakon nekog vremena shvatio sam da više ne pratim prave vijesti, već se informiram kroz The Daily Show with Jon Stewart! Tada još nisam ni mogao zamisliti sebe u komediji, ali razmišljao sam kako bih to mogao raditi. Trebalo je gotovo četvrt stoljeća i 20 godina rada u stand-up komediji da se to i ostvari. Pilot-emisija je sada tu! Kreativni tim čine stand-up komičari i satiričari iz svih post-YU zemalja, jer pokrivamo cijelu regiju. Produkciju su zaokružili Kosi kadar i BionTV iz Zagreba, a epizodu smo stavili na društvene mreže kako bi je mogli vidjeti svi.

Što očekujete od projekta, a što publika može očekivati od vas?

Očekujem da ću sljedećih desetak godina imati angažman koji će me maknuti s terena. Sada, dok ovo pišem, putujem između Švicarske i Njemačke, nastupam u Grazu i završavam mini-turneju u Maksimiru. Sve je to lijepo, ali godina proizvodnje zahtijeva manju kilometražu.

Publici garantiram energičnu i oštru satiru koja neće štedjeti nikoga i pokrivat će cijeli prostor bivše Jugoslavije. Planiramo snimati pred publikom jer svi dolazimo iz stand-up komedije i znamo koliko smijeh publike znači za šalu – ako ga nema, takva šala neće završiti u emisiji.

Koje teme otvarate u premijernom izdanju i što planirate ubuduće?

Tema pilot-epizode je umjetna inteligencija, testirali smo je postavljajući škakljiva pitanja o Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Kosovu. Imamo reportera iz Konjica zbog američke inicijative da se iz imena zemlje makne “i Hercegovina”. U rubrici tekuće problematike bavili smo se pitanjima poput: je li predsjednik Milanović ruski igrač, zaslužuje li Donald Trump Nobelovu nagradu za mir i zašto su srbijanski prosvjetni radnici ljubomorni na žandarmeriju. Bit će i europskih i svjetskih tema; domaća politička tematika je za druge medije.

Dio materijala koji nije ušao u premijeru objavili ste na društvenim mrežama te je izazvao mnogobrojne reakcije, pozitivne, ali i negodujuće. Kako komentirate to?

Planirana dužina emisije je 25 minuta, a snimili smo 46! Priloge koji nisu ušli plasirali smo na društvene mreže. Reakcije su očekivane – najviše onih iz "ćaci" svijeta Vučićevskih botova, koji su nas nazivali ustašama ili četnicima. Kažu da ne postoji loš publicitet, ali bilo bi lijepo kada bi reakcije bile originalnije.

Kao ex-YU veteran komedije, koga je lakše nasmijati – Balkan, Europu ili ostatak svijeta?

Zlatno pravilo je – znaj svoju publiku. Publika u comedy klubovima je slična širom svijeta: otvorena za provokaciju i kontroverzne teme. Za velike prostore, publika traži poznato lice i tada pripremamo jednostavnije šale iz svakodnevnog života.

U čemu nalazite inspiraciju za svoj rad?

Inspiracija je u smijehu publike i iskustvu. Nastupao sam u 51 državi svijeta (u Europi su mi ostale samo Bjelorusija i Vatikan), a još nisam nastupao u Južnoj Americi i na Antarktici. S vremenom sam shvatio da se profesija pretvara u poziv i da su stvari u komediji stalno u promjeni.

Kako se stand-up mijenjao kroz vašu karijeru i kako uspoređujete domaće i svjetske komičare?

Na početku je sve bilo amaterski, honorari su došli kasnije. Nakon tri godine odlučio sam hoću li profesionalno u komediju. Pandemija je promijenila poslovanje – brojke su se preselile na digitalne platforme, pa sam se fokusirao na publiku svoje generacije. Današnji trend je interaktivna komedija – tzv. crowd work, koji je postao žanr sam za sebe.

Prošle godine najavili ste mirovinu, no i dalje ste aktivni.

Planirao sam prošle godine završiti s prvim dijelom karijere, ali javnost je to protumačila kao moj odlazak iz komedije. Danas radim i dalje, pripremajući se za novi video format i studio nastupe pred publikom