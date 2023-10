Stiže u Hrvatsku: Ed Sheeran je svojoj ženi posvetio najveće hitove, jedan optužili za plagijat

Riđokosi šarmer s gitarom Ed Sheeran (32) svojim hitovima pokorava svjetske top ljestvice, a osvojio je i Grammy za najbolji vokalni pop album. Može se pohvaliti kako je oborio rekord na Spotifyu s 57 milijuna preslušavanja prvog dana novog albuma 'Divide', a sad pjevač dolazi prvi put u Hrvatsku na zagrebački Hipodrom, 10. kolovoza 2024. godine.

Zbog Eminema prestao je mucati

Kao klinac na istoku Engleske, u Suffolku, Sheeran je gitaru počeo svirati jako rano. Kao prijelomni trenutak u njegovoj biografiji često se ističe Eminemov legendarni album 'Marshall Matters'. Navodno je mucao, ali fasciniran reperovim albumom je prestao.

Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS

Sa 16 godina Sheeran je shvatio da je glazba ono što čime se želi baviti pa se ispisao iz škole i odselio u London ganjajući karijeru. Svirao je po barovima diljem Engleske.

Nagrada za najboljeg solo umjetnika

Na sceni se pojavio 2011. godine kada je objavio EP No. 5 Collaborations Project, a prvi album, '+', objavio je u rujnu 2011. Prvijenac je doživio ogroman uspjeh te je bio najprodavaniji debi album te godine. Već iduće godine dobio je Brit Award za najboljeg britanskog muškog solo umjetnika.

Vrlo brzo je krenula i njegova međunarodna karijera te je počeo skladati za One Direction i Taylor Swift. Većinu 2013. godine proveo je na turneji sa Taylor Swift, otvarajući njene koncerte.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Pjesma 'Shape of you' je plagijat?

Zbog najvećeg hita 'Shape of You' Sheerana je tužio britanski glazbenik Sami Chokri koji ga je optužio da je ukrao dio iz njegove pjesme 'Oh Why' iz 2015. godine.

Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION/Ilustracija

Pjevač je prije suđenja izjavio kako se ne sjeća da je ikada čuo tu pjesmu i negirao je da je plagirao.

Prije nego je započeo pravni postupak Sheeranje izjavio kako se ne sjeća da je ikada ranije čuo tu spomenutu pjesmu. Također, pjevač je negirao da 'posuđuje' ideje od nepoznatih tekstopisaca.

No, 2022. sud je odlučio da pjevač i tekstopisac ipak nije odgovoran za ovakve optužbe.

U braku je osam godina

Sad je u sretnom braku sa Cherry Seaborn s kojom ima dvije kćeri, Lyru i Jupiter. Zajedno su od 2015. godine, a vjenčali su se 2019.

Foto: PA/PIXSELL, Privatni album

Navodno je supruzi posvetio mnogo pjesama, uključujući hitove 'Perfect' i 'Shape of You'.

Dolazi prvi put u Hrvatsku

Ed Sheeran u 2024. dovodi svoju rekordnu ‘+ - = ÷ x’ Mathematics turneju u Aziju I Europu. Po prvi put stiže u Hrvatsku i to na zagrebački Hipodrom 10. kolovoza 2024. godine.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Sheeranova nadolazeća azijska turneja bit će njegova prva nakon 2019. godine, dok će europski datumi biti nastavak na njegov boravak na kontinentu prošle godine.