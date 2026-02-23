Obavijesti

SVIRA NA MORU

VIDEO Ovo još niste vidjeli! Hauser svira violončelo dok vozi bicikl po moru, odradio trening

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Stjepan Hauser/Instagram

Poznati violončelist Stjepan Hauser odlično se zabavlja i kod odrađuje trening, ali i vježba svirati violončelo. To izvodi u isto vrijeme, ni manje ni više nego na površini mora. Evo kako to izgleda...

Naš proslavljeni violončelist Stjepan Hauser ponovno je uspio iznenaditi i oduševiti svojih sedam i pol milijuna pratitelja na Instagramu. U svom prepoznatljivom stilu, koji spaja virtuoznost klasične glazbe s energijom rock zvijezde, objavio je video koji pomiče granice onoga što smo navikli viđati. Ovog puta, svoju je pozornicu pronašao na pučini, gdje je istovremeno vježbao i svirao.

U videu Hauser ležerno odjeven u ružičastu košulju i žute kratke hlače sjedi na vodenom biciklu, specifičnoj spravi koja kombinira katamaran i sobni bicikl. Dok pedaliranjem pokreće plovilo, u rukama drži svoje violončelo i s nevjerojatnom lakoćom izvodi energičnu brazilsku skladbu "Tico Tico". Cijela scena odigrava se na mirnom moru, dok se u pozadini naziru luksuzne vile s palmama.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Zaposlen sam čovjek - moram svirati violončelo i vježbati u isto vrijeme", napisao je Hauser u opisu videa, dodavši u šali kako je ovo njegov "TICO TICO kardio". Video završava kratkim kadrom nasmijane plavokose djevojke na jet skiju, što je dodatno zaintrigiralo njegove pratitelje.

Reakcije na video bile su, očekivano, eksplozivne. Obožavatelji iz cijelog svijeta ostavljali su komentare pune divljenja. "Dobra ideja, radi naporno!", poručio mu je jedan pratitelj, dok su drugi pisali: "Kakva ljepota" i "Nevjerojatno je kako postavljaš prste na žice. Je li ovo novi aranžman?".

Stjepan Hauser zbunio pratitelje: Je li u pitanju vjenčanje ili novi spot?

