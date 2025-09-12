Poznati violončelist još je jednom zapalio društvene mreže objavivši fotografije s lijepom Ukrajinkom Mariom na kojima poziraju odjeveni u bijelo, a nagađanja je dodatno pojačao i upis uz fotografije
Stjepan Hauser zbunio pratitelje: Je li u pitanju vjenčanje ili novi spot?
Naš poznati violončelist Stjepan Hauser jučer je na društvenim mrežama objavio fotografije koje su zbunile njegove pratitelje. Naime, Hauser na fotografijama pozira uz lijepu Mariu Vessu iz Ukrajine, a oboje su obučeni u bijelo - Stjepan nosi bijelu košulju ispod bijelog odijela, dok je Maria odjevena u bijelu kratku haljinu, ima bijele rukavice te bijeli šešir.
- Sutra je veliki dan - napisao je Hauser u opisu uz fotografije.
Ispod objave odmah su počeli pristizati razni komentari pratitelja: neki su uvjereni da je riječ o vjenčanju. Ipak, drugi su shvatili kako su fotografije zapravo najava novog spota i pjesme Lujon Henryja Mancinina na Youtubeu.
Prije gotovo četiri mjeseca fotografije u istim outfitima objavila je i Maria na svom Instagram profilu, napisavši kako će uskoro biti objavljeno remek djelo, aludirajući na Hauserovu novu izvedbu pjesme Lujon.
I sami je Hauser jo u travnju objavio slične fotografije s Mariom, a i tada je 'prevario' svoje pratitelje, koji su već u komentarima krenuli s čestitanjem.
Stjepan i ukrajinska influencerica Maria već duže vrijeme objavljuju zajedničke fotografije, a on je prije nekog vremena za Story komentirao njihov odnos.
- Maria je divna osoba, a javnost je imala priliku upoznati je u mojim objavama na Instagramu. Razumijem znatiželju medija i ljudi, ali svoj privatan život volim zadržati za sebe - rekao je tada.
Da između njih postoji nešto više, Hauser je nagovijestio još sredinom siječnja ove godine, kad je na Instagramu objavio videozapis tajanstvene brinete u elegantnoj haljini. Snimao ju je s leđa dok je stajala na balkonu, pritom komentirajući: 'Misteriozna dama. Ona je ona prava. Nitko ne zna tko je ona. To je tajanstvena dama.'
