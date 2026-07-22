Stjepan Perić o supruzi Jeleni: Ona je moja najbolja kritičarka

Naš televizijski, filmski i kazališni glumac, zaigrat će uskoro na malim ekranima u seriji IQ 160, prvom hrvatskom Voyo originalu, koji donosi kriminalističke i psihološke zaplete u suvremenom formatu. Stjepan Perić (43) za Net.hr je ispričao kako mu se svidio scenarij i činjenica da je serija drugim državama postigla dobre rezultate.

- Privukla me i ekipa koja je radila našu verziju serije. Uloga je drugačija jer igram čovjeka koji se s potpunom lakoćom, bez grama stresa, nosi sa svime što mu obiteljski život donosi - kazao je Perić koji sa suprugom, također glumicom, Jelenom Jovanovom Perić (41), uspješno balansira i karijeru i obiteljski život. Par se upoznao na snimanju serije 'Tajne' te danas imaju dva sina, Jakova (6) i jednoipolgodišnjeg Tomu. Svoju suprugu opisuje kao iznimno uspješnu i iskusnu kolegicu koja mu je ujedno i najbolja kritičarka.

- Jedno drugome smo najbolji kritičari, pored sebe imam iznimno uspješnu i iskusnu kolegicu, koja je uz to sve i moja supruga. Naravno da mi je Jelena pomoć i podrška u poslu, kao i ja njoj - kazao je glumac za Net.hr i otkrio kako oboje djeci ponekad glume dobrog/lošeg policajca, no kad je u pitanju odgoj, vjeruje da su na dobrom putu.

- Ako mi ovaj posao više ništa ne donese, uvijek ću biti zahvalan i sretan što sam ga izabrao jer mi je, na neki način, donio ono najvrijednije – obitelj - kazao je Perić.