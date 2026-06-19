'Bečka škola' dobila potporu HAVC-a, Stjepan Perić: 'Bili bismo ludi da ne nastavimo'

'Bečka škola' mjesecima je bila veliki hit na društvenim mrežama, imali su stotine tisuća pregleda i pozitivnih komentara. To nije bilo dovoljno državnoj televiziji da otkupi seriju, uspjela ju je čak triput odbiti. Malo zadovoljštine, ali i mali 'poguranac', dobili su od Hrvatskog audiovizualnog centra, koji im je dao 8000 eura za 'razvoj projekta TV djela'.

- To znači da smo dobili financijsku podršku i razvijat ćemo projekt. To je lijepa podrška, lakše će nam biti s financijama, ali ne obvezuje televizije - rekao nam je Stjepan Perić, jedan od autora serije i glavni glumac.

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Uz njega je autor Daniel Kušan, koji je ujedno redatelj. U seriji je riječ o imaginarnoj Gimnaziji Matije Gupca, koja se nalazi u imaginarnom zagorskome mjestu Veselišću... Mjesto je to radnje ove humoristične serije čiji su skečevi mnogima uljepšali dan.

- Dobar dan! Pozdravlja vas ravnatelj ove prekrasne škole. Ja sam Eugen Mohorovičić Katančić, srednje ime Oktavijan. Ovo je prvi video za naše internetske mreže! Mi bumo koristili naše mreže za to da škola dobi još puno učenika - izjava je Perića kao ravnatelja škole u jednom skeču.

Foto: PROMO

Osim Perića, u seriji glume Ksenija Pajić, koja je tajnica Jolanda i iz sjene vuče konce, Hrvoje Kečkeš nastavnik je filozofije i sindikalist Boris, a Borko Perić igra školskog pedagoga i svakidašnju ulizicu. Draško Zidar je domar Franjo, ali njegov je cilj u seriji izbjegavati što više poslova. Anegdote u seriji podsjećaju i na naše školsko doba.

- Dobili smo vrlo mnogo podrške javnosti i kolega, pa smo ionako mislili nastaviti razvijati projekt. Bili bismo ludi da ne nastavimo, ali detalje ne bih otkrivao. Sretni smo da nas je HAVC prepoznao, baš su lijepu recenziju napisali - rekao nam je Perić.

Inače, lik ravnatelja Eugena, kojeg igra, Zagrepčanin je zaljubljen u Austro-Ugarsku. Ima tu ekskurzija u njima obližnji Zagreb i raznih dogodovština.

- Scenarij smo Daniel i ja radili po nekim našim školskim anegdotama. Na snimanju je bilo sjajno, zabavno, glumci su veseli što su imali priliku igrati ove uloge - rekao nam je prije Perić.

Serija je snimana u 'pravoj' školi, a riječ je o Srednjoj školi Pregrada. Ima publike koja misli da je 'Bečka škola' prava škola, a otkrio nam je Perić da postoje neki i koji se malo naljute na njihove zabavne skečeve.