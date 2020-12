Kako se polako show primiče svome kraju, farmeri često promišljaju o svom dosadašnjem putu. Stjepan je, kako je rekao, već nekoliko puta promišljao o odustajanju, no onda je shvatio kako je to bilo samo prolazno stanje.

- Ponekad ni sam ne znam tko sam, ali upoznajem se iz dana u dan i kako vrijeme odmiče, sve mi se više sviđa ono što upoznajem. Što se bolje upoznajem, to mogu i bolje slikati - izjavio je Stjepan te se prisjetio dana kada nije bio u takvom elementu.

- Više sam ja razočarao sam sebe nego što su me drugi razočarali, pogotovo u tim momentima kad sam se zaljubljivao i kada su bile neuspjele neke ljubavi, uvijek sam ja bio taj koji je to želio i koji je srljao glavom bez obzira sve do jednog puta kad više nisam imao ni vjere u sebe i ništa mi nije imalo smisla i onda sam htio vječno zaspati - otvorio je dušu Stjepan i otkrio:

- Progutao sam sigurno tri, četiri table tableta i popio jednu pola litre viskija, ako ne i više i samo sam otišao na spavanje. Kad sam se probudio u bolnici, bila je jedna medicinska sestra koja je rekla: 'Bog je imao druge planove za tebe', i tada su se meni oči i duša otvorili na skroz nove načine. Baš je bilo kao novo rađanje!

Stjepan je otkrio kako je spoznao da je uvijek dosta toga držao u sebi, a dok je bio dijete svoje osjećaje je zapisivao u dnevnik. No, navodi, kako je vrijeme odmicalo, shvatio je da ne može osjećaje držati zatočenima u sebi.

- Dosta sam lagao, počeo sam se gubiti u svojoj laži i onda je to bio taj neki moment kada sam rekao ne želim više lagati ni roditelje, ni prijatelje i rekao sam: 'Isti sam Stipe, nema nikakve razlike' - zaključio je.