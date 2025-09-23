Obavijesti

Tko sve ulazi u MasterChef vilu? 'Sada biramo top kandidate!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tko sve ulazi u MasterChef vilu? 'Sada biramo top kandidate!'
Foto: Nova Tv

Zadatak će se odvijati u dvije faze. Natjecatelji će prvo replicirati jedan veliki klasik. Oni koji briljiraju odmah će se pridružiti Mariovom timu, dok će neki morati proći dodatni test

Audicije MasterChefa su završene i vrijeme je da se formiraju timovi chefova Gorana Kočiša, Stjepana Vukadina te Marija Mihelja. Samo će odabrani dobiti priliku pokazati koliko su spremni na izazove koji ih čekaju. Naime, ove godine svaki od chefova odabrao je po jedanaest kandidata koji će pristupiti bootcampu u borbi za mjesto u njihovom timu.  

- Fenomenalne su bile audicije ove godine - reći će Goran, a Stjepan će dodati: "Sada imamo selekcijsku fazu u kojoj biramo top kandidate."

Foto: Nova Tv

Pred natjecateljima će se otvoriti radne jedinice, a prvi zadatak bit će priprema carbonare, sve s ciljem ulaska u društvo 21 najboljeg.

Kad im to chefovi priopće, Danijela će izjaviti: "Odlično, ja sam mislila da je top 24, ali top 21 zvuči bolje!" 

U večerašnjoj epizodi, natjecatelji koji su prošli audiciju, a koje je chef Mario selektirao kao potencijalne kandidate koji bi se u showu natjecali pod njegovim mentorstvom, pokušat će ostvariti ulazak u njegov tim. 

Foto: Nova Tv

- Dajte sve od sebe da uđete u moj tim, pa ćete vidjeti što će se dogoditi. Odabrao sam vas jer u vama vidim iskrenost i žar - poručit će im Mario.

Prije nego krenu kuhati, ispred njih će se pojaviti motivacijske poruke koje su sami sebi napisali nakon audicije. 

- Neka vas ta poruka inspirira za današnju borbu - potaknut će ih Stjepan. Endrina, koja je dala otkaz na poslu kako bi se posvetila ovoj prilici, podsjetit će samu sebe: "Guraj svoje granice, nauči što više i ne sumnjaj u sebe." 

Antonio će imati jasan podsjetnik: "Nemoj igrati na sigurno, kao što nisi ni na audiciji."

Foto: Nova Tv
Zadatak će se odvijati u dvije faze. Natjecatelji će prvo replicirati jedan veliki klasik. Oni koji briljiraju odmah će se pridružiti Mariovom timu, dok će neki morati proći dodatni test. Koji će to klasik biti i kakve će tehnike zahtijevati te tko su sve odbrani Marijevi kandidati, doznajte u novoj epizodi MasterChefa.

