Što ako Australija pobijedi na Eurosongu? Evo koji su scenariji

Sudjelovanje Australije na Eurosongu već godinama izaziva rasprave među gledateljima diljem svijeta. Mnogi se i dalje pitaju kako je moguće da država udaljena više od 14 tisuća kilometara od Europe nastupa na natjecanju koje u nazivu nosi riječ “Euro”. Ipak, odgovor se krije u pravilima organizacije koja stoji iza cijelog projekta.

Naime, Eurosong nije strogo definiran geografskim granicama Europe. Organizator natjecanja je Europska radiodifuzijska unija, poznata kao EBU, koja okuplja javne medijske servise iz brojnih država. Danas EBU broji 123 organizacije iz 56 zemalja, a upravo članstvo u toj mreži predstavlja ključni uvjet za sudjelovanje na natjecanju.

Zbog toga na Eurosongu već godinama sudjeluju i zemlje koje se ne smatraju dijelom Europe u klasičnom geografskom smislu, poput Izraela ili Azerbajdžana. Australija je u tom kontekstu postala poseban slučaj zahvaljujući dugoj i snažnoj vezi s natjecanjem.

Zašto je Australija na Eurosongu?

Australska publika prati i emitira Eurosong još od 1983. godine, a tijekom desetljeća ondje je stvorena velika zajednica obožavatelja. Upravo zbog te popularnosti EBU je 2015. godine, povodom 60. obljetnice natjecanja, Australiji uputio posebnu pozivnicu za sudjelovanje. Iako je prvotno bilo zamišljeno da će njihov nastup ostati jednokratna zanimljivost, odličan rezultat promijenio je planove.

Foto: Lisa Leutner

Australiju je tada predstavljao Guy Sebastian, koji je osvojio visoko peto mjesto i ostavio snažan dojam na publiku i organizatore. Nakon toga EBU je odlučio omogućiti Australiji nastavak sudjelovanja, pa je zemlja postala redoviti dio natjecanja i često ostvaruje vrlo dobre rezultate.

Što ako Australija pobijedi na Eurosongu?

Ipak, postoji jedno važno pravilo koje se nije promijenilo. Čak i kada bi Australija pobijedila, Eurosong se ne bi organizirao izvan Europe. Prema pravilima EBU-a, natjecanje mora ostati na europskom tlu, bez obzira na pobjednika. U slučaju australske pobjede, njihova televizija SBS trebala bi zajedno s nekom europskom televizijskom kućom organizirati iduće izdanje natjecanja u Europi.

Australija je najbliže pobjedi bila 2016. godine. Tada je pjevačica Dami Im s pjesmom “Sound of Silence” osvojila drugo mjesto i bila jedan od glavnih favorita večeri. U slučaju njezine pobjede, organizaciju bi prema tadašnjim planovima najvjerojatnije preuzeo njemački javni servis NDR, dok je britanski BBC bio rezervna opcija. Time bi se osiguralo da Eurosong ostane logistički i produkcijski vezan uz Europu.

Delta Goodrem predstavlja Australiju na Eurosongu

Za Eurosong 2026. Australija je interno odabrala jednu od svojih najvećih glazbenih zvijezda — Deltu Goodrem. Predstavit će se pjesmom “Eclipse”, a njezin izbor izazvao je veliko zanimanje među fanovima natjecanja. Goodrem iza sebe ima impresivnu karijeru, uključujući devet singlova koji su osvojili prvo mjesto ljestvica te više od osam milijuna prodanih albuma diljem svijeta.

Nastup u drugoj polufinalnoj večeri dodatno je povećao očekivanja jer je australska predstavnica oduševila publiku i osigurala plasman u veliko finale. Mnogi je već sada smatraju jednom od ozbiljnijih kandidatkinja za pobjedu.

Foto: Lisa Leutner

*uz korištenje AI-ja

