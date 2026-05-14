Zašto je Finska smjela svirati violinu uživo, a Luksemburg ne?

Ovogodišnje izdanje Eurosonga neočekivano je obilježila kontroverza oko nečega što se desetljećima smatralo zabranjenim – sviranja instrumenata uživo. Dok je finskoj predstavnici Lindi Lampenius odobreno da njezina violina odjekne dvoranom, mlada predstavnica Luksemburga, Eva Marija Kavaš Puc, ostala je tiha. Njezina violina, ključni dio pjesme "Mother Nature", morala je biti reproducirana s matrice, pokrenuvši lavinu pitanja o dosljednosti, transparentnosti i pravednosti pravila Europske radiodifuzijske unije (EBU).

Pravilo staro četvrt stoljeća i "umjetničko opravdanje"

Od 1999. godine, kada je ukinut festivalski orkestar, na Eurosongu vrijedi strogo pravilo: sva instrumentalna glazba mora biti unaprijed snimljena. Vokali se izvode uživo, no glazbenici na pozornici samo glume sviranje svojih instrumenata. Cilj je bio modernizirati natjecanje i osigurati tehničku jednakost za sve izvođače. Međutim, godinama su se čuli pozivi na povratak autentičnosti i dopuštanje barem djelomične izvedbe uživo. Prvi znak popuštanja dogodio se 2025. godine, kada je Talijan Lucio Corsi dobio dozvolu za izvedbu sola na usnoj harmonici.

Ove godine, EBU je otišao korak dalje. Finska delegacija mjesecima je lobirala da njihova svjetski poznata violinistica Linda Lampenius dobije priliku pokazati svoje umijeće. Nakon druge probe, stigla je potvrda. EBU je objavio priopćenje u kojem je pojasnio svoju odluku.

Foto: Lisa Leutner

"U bliskoj suradnji s ORF-om odobrili smo zahtjev koji je Yle (finska nacionalna televizija) podnio prije nekoliko mjeseci za sviranje dijelova violinskih sola u finskoj pjesmi uz snimanje zvuka uživo mikrofonom. Ova je odluka u skladu s Pravilima Eurosonga 2026. koja kažu da snimanje zvuka instrumenata uživo može biti iznimno dopušteno ako je to umjetnički opravdano", stajalo je u službenom priopćenju EBU-a. Konačna odluka, dodali su, donesena je tek nakon što se produkcija uvjerila da izvedba funkcionira i za publiku i za izvođače. Linda je izjavila kako je violina njezin "glas" u pjesmi, što je očito bio dovoljno jak argument za EBU.

Kontradiktorne izjave i zbunjene delegacije

Dok je finska delegacija slavila, u luksemburškom i švicarskom taboru vladala je nevjerica. Eva Marija Kavaš Puc, mlada pjevačica i violinistica slovenskih korijena, u intervjuima je prije natjecanja jasno izjavila da joj je zahtjev za sviranje violine uživo odbijen. Slično je prošla i predstavnica Švicarske, Veronica Fusaro, kojoj je rečeno da sviranje njezine električne gitare uživo nije opcija. Švicarska delegacija potvrdila je da "plug-in instrumenti nisu dopušteni prema pravilima" i da se iznimke ne odobravaju.

Situacija je postala još bizarnija nakon što se oglasio direktor Eurosonga, Martin Green. U intervjuu za The Euro Trip Podcast na tirkiznom tepihu u Beču, Green je iznio tvrdnju koja je bila u potpunoj suprotnosti s izjavama izvođačica. Rekao je da ni Luksemburg ni Švicarska nikada nisu podnijeli službeni, formalni zahtjev EBU-u za sviranje instrumenata uživo.

Ova izjava izazvala je šok i dodatno potaknula rasprave o dvostrukim standardima. Postavilo se pitanje je li došlo do komunikacijskog šuma, jesu li delegacije pogrešno protumačile pravila ili je EBU odlučio primijeniti različite kriterije za različite zemlje. Obožavatelji natjecanja na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti, pitajući se što točno znači "umjetničko opravdanje" i tko odlučuje o tome. Slučajevi Luksemburga i Švicarske, stavljeni uz bok finskom presedanu, otvorili su Pandorinu kutiju i pokazali da pravila Eurosonga, iako napisana, mogu biti fleksibilna, ali očito ne za svakoga jednako.

*uz korištenje AI-ja