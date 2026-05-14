Obavijesti

Show

Komentari 2
KONTROVERZA EUROSONGA

Zašto je Finska smjela svirati violinu uživo, a Luksemburg ne?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zašto je Finska smjela svirati violinu uživo, a Luksemburg ne?
9
Foto: reuters/kolaž

Dok je finskoj predstavnici Lindi Lampenius odobreno da njezina violina odjekne dvoranom, mlada predstavnica Luksemburga, Eva Marija Kavaš Puc, ostala je tiha. Provjerili smo i zašto.

Admiral

Ovogodišnje izdanje Eurosonga neočekivano je obilježila kontroverza oko nečega što se desetljećima smatralo zabranjenim – sviranja instrumenata uživo. Dok je finskoj predstavnici Lindi Lampenius odobreno da njezina violina odjekne dvoranom, mlada predstavnica Luksemburga, Eva Marija Kavaš Puc, ostala je tiha. Njezina violina, ključni dio pjesme "Mother Nature", morala je biti reproducirana s matrice, pokrenuvši lavinu pitanja o dosljednosti, transparentnosti i pravednosti pravila Europske radiodifuzijske unije (EBU).

Pravilo staro četvrt stoljeća i "umjetničko opravdanje"

Od 1999. godine, kada je ukinut festivalski orkestar, na Eurosongu vrijedi strogo pravilo: sva instrumentalna glazba mora biti unaprijed snimljena. Vokali se izvode uživo, no glazbenici na pozornici samo glume sviranje svojih instrumenata. Cilj je bio modernizirati natjecanje i osigurati tehničku jednakost za sve izvođače. Međutim, godinama su se čuli pozivi na povratak autentičnosti i dopuštanje barem djelomične izvedbe uživo. Prvi znak popuštanja dogodio se 2025. godine, kada je Talijan Lucio Corsi dobio dozvolu za izvedbu sola na usnoj harmonici.

PRATITE NA 24SATA UŽIVO Eurosong 2026.: Popularna Delta Goodrem s 'Eclipse' predstavila Australiju
UŽIVO Eurosong 2026.: Popularna Delta Goodrem s 'Eclipse' predstavila Australiju

Ove godine, EBU je otišao korak dalje. Finska delegacija mjesecima je lobirala da njihova svjetski poznata violinistica Linda Lampenius dobije priliku pokazati svoje umijeće. Nakon druge probe, stigla je potvrda. EBU je objavio priopćenje u kojem je pojasnio svoju odluku.

Second semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

"U bliskoj suradnji s ORF-om odobrili smo zahtjev koji je Yle (finska nacionalna televizija) podnio prije nekoliko mjeseci za sviranje dijelova violinskih sola u finskoj pjesmi uz snimanje zvuka uživo mikrofonom. Ova je odluka u skladu s Pravilima Eurosonga 2026. koja kažu da snimanje zvuka instrumenata uživo može biti iznimno dopušteno ako je to umjetnički opravdano", stajalo je u službenom priopćenju EBU-a. Konačna odluka, dodali su, donesena je tek nakon što se produkcija uvjerila da izvedba funkcionira i za publiku i za izvođače. Linda je izjavila kako je violina njezin "glas" u pjesmi, što je očito bio dovoljno jak argument za EBU.

Kontradiktorne izjave i zbunjene delegacije

Dok je finska delegacija slavila, u luksemburškom i švicarskom taboru vladala je nevjerica. Eva Marija Kavaš Puc, mlada pjevačica i violinistica slovenskih korijena, u intervjuima je prije natjecanja jasno izjavila da joj je zahtjev za sviranje violine uživo odbijen. Slično je prošla i predstavnica Švicarske, Veronica Fusaro, kojoj je rečeno da sviranje njezine električne gitare uživo nije opcija. Švicarska delegacija potvrdila je da "plug-in instrumenti nisu dopušteni prema pravilima" i da se iznimke ne odobravaju.

Situacija je postala još bizarnija nakon što se oglasio direktor Eurosonga, Martin Green. U intervjuu za The Euro Trip Podcast na tirkiznom tepihu u Beču, Green je iznio tvrdnju koja je bila u potpunoj suprotnosti s izjavama izvođačica. Rekao je da ni Luksemburg ni Švicarska nikada nisu podnijeli službeni, formalni zahtjev EBU-u za sviranje instrumenata uživo.

Dress rehearsal 2 for the first semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Ova izjava izazvala je šok i dodatno potaknula rasprave o dvostrukim standardima. Postavilo se pitanje je li došlo do komunikacijskog šuma, jesu li delegacije pogrešno protumačile pravila ili je EBU odlučio primijeniti različite kriterije za različite zemlje. Obožavatelji natjecanja na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti, pitajući se što točno znači "umjetničko opravdanje" i tko odlučuje o tome. Slučajevi Luksemburga i Švicarske, stavljeni uz bok finskom presedanu, otvorili su Pandorinu kutiju i pokazali da pravila Eurosonga, iako napisana, mogu biti fleksibilna, ali očito ne za svakoga jednako.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Svi ovih dana pričaju samo o njoj: Ovo su najšokantnije scene Sydney Sweeney iz Euforije
JESTE LI GLEDALI?

Svi ovih dana pričaju samo o njoj: Ovo su najšokantnije scene Sydney Sweeney iz Euforije

Bliži se kraj treće sezone HBO-ove hit serije 'Euforija', a dojmovi se i dalje ne stišavaju. Sve je više scena koje šokiraju gledatelje, posebice kada je u pitanju Cassie, lik koji je utjelovila Sydney Sweeney. Ona je u ovoj sezoni počela kreirati sadržaj koji objavljuje na platformi za odrasle, a silna golotinja nekima baš i nije 'sjela'...
Kruže navodni rezultati žirija na polufinalu Eurosonga: Lelek su ih oduševile, pogledajte bodove
PROCURILE FOTKE

Kruže navodni rezultati žirija na polufinalu Eurosonga: Lelek su ih oduševile, pogledajte bodove

Grupa Lelek na Eurosongu u Beču predstavlja Hrvatsku, a njih nastup je oduševio publiku i žiri te su prošle u finale. Sada su procurili navodni rezultati žirija koji je svoje oduševljenje pretočio u brojke
Evo što će u četvrtak biti u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će u četvrtak biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026