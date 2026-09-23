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NAJPOPULARNIJE SERIJE

Što 'bingeati' na Netflixu? Ovo je 10 hit serija koje Hrvati vole

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Što 'bingeati' na Netflixu? Ovo je 10 hit serija koje Hrvati vole
Foto: PROMO
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Saznajte koje su serije najgledanije na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova – idealno za vaš sljedeći maraton

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Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih noviteta i starih favorita koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako niste sigurni što gledati, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija na Netflixu za tjedan od 21. rujna 2026. – uz detaljne opise svakog naslova!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Monster: The Lizzie Borden Story

Drama o čuvenoj Lizzie Borden, ženi iz Massachusettsa optuženoj za brutalno ubojstvo svojih roditelja sjekirom 1892. godine. (SAD, 2026., Drama)

2. The Perfect Lie

Nizozemska drama o Karen koja s obitelji seli u Bergen i ulazi u krug prijatelja poznat po hedonističkom životu. Nakon požara u luksuznoj vili i smrti jednog od članova, Karen otkriva da svi skrivaju tajne i laži. (Nizozemska, 2026., Drama, 52 min)

3. Not a Stranger

Turska drama o slikarici Fundi koja nakon poroda traži dadilju. Kada pronađe savršenu kandidatkinju, Nazli, njezina obitelj počinje doživljavati sve čudnije i opasnije situacije. (Turska, 2026., Drama)

4. The Gentlemen

Britanska kriminalistička serija o aristokratu Eddieju koji nasljeđuje obiteljsko imanje i otkriva da se ondje nalazi golemi ilegalni uzgoj marihuane. (UK, 2024., Krimi, 52 min)

5. Crew Girl

Kanađanka Teagan, 16-godišnja veslačica, postaje kormilarka muške ekipe u elitnoj školi te balansira između sportskih ambicija, obiteljskih odnosa i tinejdžerskih drama. (Kanada, 2026., Drama)

6. The Doll

Povijesna serija iz Poljske o Stanisławu koji cijeli život posvećuje pokušaju da osvoji aristokratkinju Izabelu. (Poljska, 2026., Povijest)

7. Salish & Jordan Matter

Reality show koji prati oca i kćer Jordana i Salish kroz razne izazove i urnebesne obiteljske trenutke. (SAD, 2026., Reality, 34 min)

8. Fauda

Napeta izraelska akcijska serija o agentu koji izlazi iz mirovine kako bi pronašao palestinskog militanta za kojeg je vjerovao da je mrtav. (Izrael, 2015., Akcija, 43 min)

9. Stranger Things: Tales from '85

Animirana serija koja nas vraća u Hawkins 1985. godine, gdje poznati junaci otkrivaju nove misterije i suočavaju se s još čudnijim prijetnjama. (SAD, 2026., Animacija, 28 min)

10. Physical 100: Italy

Reality natjecanje u kojem se 100 talijanskih sportaša suočava s brutalnim izazovima kako bi postali ultimativni šampion. (Italija, 2026., Reality)

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton ili bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?

*uz korištenje AI-ja
KOJA JE VAŠ FAVORIT? Ovo je top 10 serija na HBO-u
Ovo je top 10 serija na HBO-u


 

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