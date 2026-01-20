Obavijesti

Što će biti u Divljim pčelama? Zora i Nikola rade nezamislivo!

Što će biti u Divljim pčelama? Zora i Nikola rade nezamislivo!
Foto: rtl

U nastavku pročitajte što će biti u RTL-ovoj popularnoj seriji 'Divlje pčele' u utorak 20. siječnja

Admiral

Cvita je iskrena s Rajkom i otkriva joj da je posvađana s Nikolom. On prisluškuje razgovor, a uskoro čuje ono što nikako nije htio - Cviti se ne sviđa njegova knjiga. Nikola je strašno pogođen tom činjenicom pa odlazi u kavanu i sjeda s Domazetom na piće te mu se žali o svojoj situaciji.

Zagreb: Glumica Jelena Per?in
120
Foto: boris scitar

Dotad, Cvita se nalazi s Katarinom i razgovara o Anti i zemlji. Domazet čuje njihov razgovor i slaže kockice u svojoj glavi, svjestan istine o sestrama.

Foto: rtl

Tereza i Ante razgovaraju o Vici i njezinom braku pa djevojka priznaje ocu da ne želi otići u Čile. Otac joj obećava pomoći. Uskoro Mirjana otkriva Anti da Domazet zna tko je ubio Josipa i prenosi mu njegovu ucjenu.

DNEVNI PREGLED Evo što vas ovog utorka očekuje u vašim omiljenim sapunicama
Evo što vas ovog utorka očekuje u vašim omiljenim sapunicama

Jakov govori Teodori da želi razvod, no ona to ne želi ni čuti, plače i moli ga da je ne ostavi. Dotad, njegov otac govori Rajki svu istinu o prošlosti s Divnom. Ivica krivi sebe za njezinu smrt, a krivio ga je i Andrija Runje.

Pijani, utučeni Nikola odlazi u kuću sestara Runje i gleda Zoru dok se kupa. Uskoro pada na krevet, a onda se dogodi nezamislivo!

Foto: rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

