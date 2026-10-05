Što će biti u Divljim pčelama? Zora ljubi Marina, Krneta Katu 'promovira' i vodi iz zatvora...

Krneta posjećuje Mirjanu i obeća joj da će Katu držati na oku... Samo jedan pogled na staru fotografiju otkriva da je njegova povijest s Vukasima puno dublja nego što se na prvi pogled činilo.

Zora se useljava kod Marina koji joj pruža osjećaj sigurnosti i nadu da njezin pjevački talent može biti prepoznat. Trenutak bliskosti kulminira poljupcem.

Foto: rtl

Čavka i Marko i dalje pritišću Nikolu, a zbog novonastale situacije Cvita i Tereza žestoko se posvađaju.

Zatvorenice, na čelu s Katom, odluče štrajkati glađu i pred Krnetom iznose svoje uvjete. Krneta odluči „promovirati“ Katu i izvodi je iz zatvora.

Foto: rtl

Marino dogovara Zori audiciju u Bellavisti te ona odlazi pjevati pred voditeljicom noćnog programa hotela Lili i direktorom sale Nenom.

Ante želi vidjeti Nikolu. Čavka i Marko dolaze po njega i stavljaju mu povez na oči. Krneta poslužuje romantičnu večeru uz svijeće za njega i Katu, no ona ne može sakriti strah. U ulogama Lili i Nene od večeras u 'Divljim pčelama' gledatelji mogu pratiti Nelu Kocsis i Armina Čatića.

Foto: rtl

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.