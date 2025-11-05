Obavijesti

Što će biti u omiljenim serijama u srijedu? Ante Vukas pokreće vlastitu istragu da nađe krivca

Što će biti u omiljenim serijama u srijedu? Ante Vukas pokreće vlastitu istragu da nađe krivca
Foto: Tom Dubravec

Doznajte što vas očekuje ove srijede 5. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'..

Divlje pčele

RTL 20:15

Petrova obitelj je u dubokoj žalosti, a sestre su na unakrsnom ispitivanju jer mrtvozornik tvrdi da Petrova smrt nije bila nesreća. Ante Vukas pokreće vlastitu istragu kako bi našao krivca za smrt sina.

Sinj, 16.09.2025 - Snimanje serije Divlje pcele u produkciji RTL-a
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

Burdina je pronašao pištolj baš u loncu za cvijeće zbog kojeg je markiza ukorila Teresu kad ga je htjela zaliti. Rómulo preda markizu pismo u kojem se posluga žali na Petrino ponašanje.

Chicago P.D.

RTL2 18:20

Ruzek i Atwater odlaze na tajni zadatak u zatvor. Kao zatvorenici rade na slučaju ubojstva desetogodišnje djevojčice.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

 Marina, Ivana i Zrinka zatiču Klaudiju i Veljka u neprimjerenoj situaciji. Zrinka reagira burno te huška Ivanu i Marinu protiv Veljka. Mladi Sriće dolaze u firmu, gdje ih Ante saziva na sastanak: Veljko je izgubio jamčevinu koju je on platio, pa zauzvrat očekuje da mu oni predaju svoja upravljačka prava.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Svi slave Bracinu hrabrost, što potakne Gorana da se i on odvaži i pred svima odglumi da je dobio poziv iz bolnice. Anđela misli da se uspješno ispričala Zovku zbog večere. Macani biraju masere i svima se najviše svidi Natalija, maserka iz Bugarske. Marku je stanje sve lošije.

Foto: Nova Tv

Cacau

HRT1 12:30

David kaže Tiagu i Júliji da je dogovorio sastanak sa specijalistom koji bi mogao pomoći Cacau da se svega prisjeti. Sal istražuje Simoneinu plesačku prošlost i ugled njezine obitelji u Brazilu.

