Što će biti u seriji Divlje pčele danas? Gatara ne odustaje!

Katarina održi obećanje dano Zori, koja prvi put nakon dugo vremena vidi malo optimizma u svojoj budućnosti i spremna je prigrliti promjenu. U međuvremenu, Nikola se posvađa s Cvitom jer mu je sakrila novu odbijenicu njegova romana pa je njihov odnos ponovno na klimavim nogama.

Foto: rtl

Domazet finalizira svoj dogovor s Antom i sreću želi podijeliti s Katarinom. Jakov zaustavi Katarinu na trgu i pita je za njezin poljubac s Domazetom.

Anka je i dalje u depresiji, a Karmela ima rješenje koje bi je moglo barem malo smiriti.

Mirjanu kopkaju Terezine riječi pa odluči ugostiti gataru Sadiju i ispitati je o tome što je vidjela na Katarininu dlanu. No lukava Sadija je korak ispred – uvjeri je da može doći do dokaza koji izravno ukazuje da je Kate ubila Petra.

Hoće li kod Mirjane prevladati razum ili majčinska želja za istinom pod svaku cijenu?

Foto: rtl

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.