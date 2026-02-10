'Tvoje lice zvuči poznato' vraća se na male ekrane: U žiri stiže glumica iz popularne TV serije

Jedan od najgledanijih zabavnih televizijskih formata, hit show Nove TV 'Tvoje lice zvuči poznato', uskoro stiže na male ekrane s jubilarnom desetom sezonom koja osim novih kandidata i brojnih uzbudljivih transformacija donosi osvježenje u sastavu žirija! Kao pojačanje uigranoj postavi koju čine Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić pridružuje se Martina Stjepanović Meter, diplomirana glumica koja je tijekom svoje karijere ostvarila brojne zapažene uloge u kazalištu i na televiziji.

Foto: Nova Tv

Osim što je gledatelji trenutno imaju prilike pratiti u liku Zrinke Oreb u jednoj od najgledanijih domaćih serija 'U dobru i zlu', Martinu je šira publika upoznala kroz uloge u uspješnicama Čista ljubav, Na granici, Drugo ime ljubavi i Dar Mar. Iako je svoju karijeru dosad pretežito gradila na televiziji i kazališnim daskama, nedavno je snimila i svoj prvi dugometražni igrani film, a novi izazov u karijeri dolazi angažmanom u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' gdje će, zajedno s ostatkom žirija, iz tjedna u tjedan ocjenjivati nastupe i transformacije osmero kandidata.

- Jako sam uzbuđena i sretna što sam od ove sezone dio žirija u showu Tvoje lice zvuči poznato. Za mene je ovo jedno novo i posebno iskustvo i upravo zato mu se iznimno veselim. Očekujem puno dobre zabave, pozitivne energije i vrhunske transformacije po kojima je ovaj show već godinama prepoznatljiv - poručuje Martina i dodaje: „Drago mi je što sam okružena iskusnim i inspirativnim kolegama uz koje je cijeli proces još zanimljiviji i dinamičniji. Veselim se vidjeti sve nevjerojatne transformacije i iznenađenja koja nas očekuju iz tjedna u tjedan, i sigurna sam da nas čeka sjajna sezona“.

Nova sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato' kao jedan od aduta proljetne programske sheme Nove TV donosi još uzbudljivije transformacije i atraktivne glazbeno-scenske nastupe, a što sve pripremaju novi kandidati – doznat ćemo uskoro.