EVO ŠTO ĆE SE DOGODITI

Što će biti u seriji Divlje pčele danas? Kata je u pritvoru!

Što će biti u seriji Divlje pčele danas? Kata je u pritvoru!
Foto: rtl

Nova napeta epizoda 'Divljih pčela'! Svi pričaju o Katinom pritvoru, tamo je posjete Zora i Cvita koje se nadaju da će uskoro izaći na slobodu...

Mirjana želi hitno inspektora u Vrilu, sve kako bi Kata ostala u zatvoru. Ante ne vjeruje vračari i ne podržava suprugu u njezinim nastojanjima da ostavi Katu u zatvoru. Zora i Cvita posjetile su Katu u zatvoru, a uskoro im se pridružuje i Nikola. Svi se nadaju da će uskoro Kata izaći iz pritvora.

Foto: rtl

Svemu se čudi i Rajka, koja s Teodorom i Jakovom priča o Katinom pritvoru. Tea vjeruje Mirjaninoj teoriji, a Ivica smatra da je njegov pokojni sin zaista nevin. Domazet i Badurina ponovno otvaraju temu njegovih ozljeda, no Toma šuti i govori da su sve samo ružne, stare uspomene.

Šušnjari je teško, bez Ljube i Luce ne bi mogao održati kućanstvo, no ne želi tražiti Anku.

Foto: rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

