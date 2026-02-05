Što će biti u vašim omiljenim sapunicama u četvrtak?

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante pristaje na Vicin plan - dat će Ivici komad zemlje kako bi napokon okončao njihovu dugogodišnju svađu oko očeve oporuke. No ta će ponuda izazvati novi sukob. Tereza otkriva Mirjani što je Sadija pročitala s Katarinina dlana, zbog čega je opet osumnjičena za Petrovo ubojstvo.

Foto: Tom Dubravec

La Promesa

HRT1 13:20

Leocadia izbaci Ángelu s La Promese. Adriano ne zna bi li prihvatio grofovsku titulu. Emilia prihvati Rómulovu odluku da napusti palaču s njom.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dok se tim približava narkobosu Javieru Escanu, Voight je prisiljen lagati svojoj doušnici Anni kako bi je zadržao na pravom putu. Nakon eksplozije tim je na rubu snaga.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Saznavši da je Berrak doista trudna s njim, Serhat doživljava veliki šok koji mu pomuti razum. Zeynep, slomljena povratkom Berrak u kuću, odlučuje da s Kader napusti dom i počne novi život daleko od sve veće napetosti.

Foto: Nova Tv

Kumovi

NOVA TV 20:25

Stanislav predaje inspektoru dokaze da je Zovko smjestio Macanima i on ga ide ispitati, ali Zovko bježi. Vinko se, lud od svega, opija i u nastupu očaja potpisuje Jadranki razvod. Luce i Janko usprkos drami oko hotela dogovaraju krštenje malog Andrije.

Foto: Nova Tv

Cacau

HRT1 12:30

Salomão predloži da tuže Marca. Jaime se ne slaže. Tiago pokaže nalaz da je on Marquinhov otac. Cacau i on se poljube, a ona mu otkrije da je trudna

Foto: promo