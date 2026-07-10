Što će biti večeras u seriji Daleki grad? Ayla ne odustaje od sina

Nakon što Boran odvede Deniza u Ecmelovu kuću, Alya ne odustaje od sina. Cihan, unatoč tome što se tek oporavio od operacije, ne odustaje od zaštite Alye i Deniza.

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Sadakat više ne može gledati kako se njezina dva sina međusobno uništavaju te odlučuje provesti plan za koji vjeruje da je jedino moguće rješenje. No Boran i Ecmel povlače neočekivane poteze koji dodatno rasplamsavaju sukob.

Dok rat između dviju obitelji postaje sve žešći, Alya se nalazi između dvojice muškaraca koji će učiniti sve kako bi zaštitili ono što smatraju svojim, a pred svima je odluka koja bi mogla zauvijek promijeniti njihove živote. Novu, uzbudljivu epizodu serije “Daleki grad” ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!