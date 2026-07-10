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Što će biti večeras u seriji Daleki grad? Ayla ne odustaje od sina

Piše 24sata,
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Što će biti večeras u seriji Daleki grad? Ayla ne odustaje od sina
Foto: Nova TV
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Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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Nakon što Boran odvede Deniza u Ecmelovu kuću, Alya ne odustaje od sina. Cihan, unatoč tome što se tek oporavio od operacije, ne odustaje od zaštite Alye i Deniza.  

Foto: Nova TV

Sadakat više ne može gledati kako se njezina dva sina međusobno uništavaju te odlučuje provesti plan za koji vjeruje da je jedino moguće rješenje. No Boran i Ecmel povlače neočekivane poteze koji dodatno rasplamsavaju sukob.

Dok rat između dviju obitelji postaje sve žešći, Alya se nalazi između dvojice muškaraca koji će učiniti sve kako bi zaštitili ono što smatraju svojim, a pred svima je odluka koja bi mogla zauvijek promijeniti njihove živote. Novu, uzbudljivu epizodu serije “Daleki grad” ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

Foto: Nova TV

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