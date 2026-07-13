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Što će biti večeras u seriji Daleki grad? Ecmel kreće u osvetu

Piše 24sata,
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Što će biti večeras u seriji Daleki grad? Ecmel kreće u osvetu
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Foto: Nova TV
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Novu, uzbudljivu epizodu serije “Daleki grad” ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

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Cihan se nađe licem u lice s Ecmelom, koji drži Alyu na nišanu i prijeti da će ga ubiti ako ne otkrije gdje se nalazi Deniz.

Kako bi spasila Cihanov život, Alya u očaju odaje skrovište svog sina, svjesna da time dovodi dječaka u veliku opasnost. Ecmel i Boran odmah kreću po Deniza, dok Cihan i Alya pokušavaju stići prije njih.

Foto: Nova TV

Dok se članovi obitelji Albora pripremaju za napad i zauzimaju obrambene položaje, Alya iz skrovišta sa strepnjom iščekuje vijesti o Cihanu i njegovoj obitelji.  Počinje napeta utrka s vremenom u kojoj svaki trenutak može odlučiti sudbinu njihove obitelji. Novu, uzbudljivu epizodu serije “Daleki grad” ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

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