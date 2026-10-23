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Što će biti večeras u seriji 'Divlje pčele'? Čavka živi novi život u Švicarskoj, rađaju se i simpatije

Piše 24sata,
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Što će biti večeras u seriji 'Divlje pčele'? Čavka živi novi život u Švicarskoj, rađaju se i simpatije
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Foto: RTL
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Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'.

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Ivica se prilagođava na život u Vrilu, a sa svime se teško nosi i Karmela. Don Jere joj skreće pozornost na Ivičino stanje, vjeruje da on i dalje nije dobro. Cvita otkriva Terezi da joj je otac imao infarkt i da se vratio. Uskoro istinu doznaje i Mirjana. Dok se u obitelji Vukas širi vijest o Antinom povratku, Jakov odlazi u zatvor i suočava se s Krnetom. 

Foto: RTL

Ranko je zabrinut zbog Anđelka, a Čavka živi svoj novi život u Švicarskoj - prisjećajući se janjetine i kartanja u Vrilu. Stvara i neke nove simpatije, a Rajka je zbog toga sretna. Krstin sin Jovan šarmira cijelo mjesto, a Cvita i Nikola razgovaraju o Antinom povratku. Aldo otkriva Kati i Franki da je obavijestio Jakova o situaciji u zatvoru. 

Foto: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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