Što će biti večeras u seriji 'Divlje pčele'? Čavka živi novi život u Švicarskoj, rađaju se i simpatije

Ivica se prilagođava na život u Vrilu, a sa svime se teško nosi i Karmela. Don Jere joj skreće pozornost na Ivičino stanje, vjeruje da on i dalje nije dobro. Cvita otkriva Terezi da joj je otac imao infarkt i da se vratio. Uskoro istinu doznaje i Mirjana. Dok se u obitelji Vukas širi vijest o Antinom povratku, Jakov odlazi u zatvor i suočava se s Krnetom.

Foto: RTL

Ranko je zabrinut zbog Anđelka, a Čavka živi svoj novi život u Švicarskoj - prisjećajući se janjetine i kartanja u Vrilu. Stvara i neke nove simpatije, a Rajka je zbog toga sretna. Krstin sin Jovan šarmira cijelo mjesto, a Cvita i Nikola razgovaraju o Antinom povratku. Aldo otkriva Kati i Franki da je obavijestio Jakova o situaciji u zatvoru.

Foto: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.