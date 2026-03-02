Obavijesti

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Kata napada Marka pa završi u policijskoj postaji...

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'. Zora se emotivno raspada, a kad Katarina dozna da Marko širi glasine kako je spavao s njom, odlazi razgovarati s njim...

Cvita govori Mirjani da se neće protiviti Nikolinoj odluci o napuštanju Vrila i da će ga slijediti. Nikola čuje Marka kako se Čavki hvali da je spavao sa Zorom pa ljutito odlazi do nje po objašnjenje.  Anka se vraća kući, ali Šušnjara joj nije spreman oprostiti jer i dalje mu nedostaje Luce. Mogu li stvari biti kao prije? Zora se emotivno raspada, a kad Katarina dozna da Marko širi glasine kako je spavao s njom, odlazi razgovarati s njim, no situacija brzo eskalira i oni završi u policijskoj postaji. 

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo. 

