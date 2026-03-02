Evo što će danas biti u seriji 'U dobru i zlu': Lorena je napravila najveću glupost do sada?

Crni je bijesan zbog Loreninog postupka. Nakon što je bacila njegovu crnu knjižnicu, oboje su povrijeđeni te izgovaraju teške riječi koje ne misle. „Ti ne kužiš da si napravila najveću moguću glupost. Očito nisi pametna kao što sam mislio“ – poručuje Crni Loreni.

Foto: NOVA TV

Nakon svega, Jakov s Lorenom vodi težak razgovor. Razočaran i povrijeđen, odlazi i sukobljava se s Crnim. Joco pritišće Veljka da ostavi Novaka i Marinu na miru. Veljko protestira, ali nema izbora.

Ante je na poklon od Divne dobio papuče. Razmišlja što bi taj poklon mogao značiti dok Joco i Željka imaju vlastite teorije. Novu epizodu 'U dobru i zlu' ne propustite već večeras, nakon serije Kumovi!