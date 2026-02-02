Što će se događati u serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante posjećuje Domazeta kako bi ga pokušao potkupiti. Otkriva Mirjani da zna za njezine susrete s Domazetom, kao i za tajne vrpce.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

Lisandro promijeni stav prema Adrianu nakon što mu je on spasio život. Pía laže kako bi vratila narukvicu. Curro ne može preboljeti Eugenijinu smrt.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Mladić je ubijen ispred pekare Javiera Escana, glavnog čovjeka Los Temidosa. Voight se oslanja na doušnicu Annu kako bi otkrio jesu li napadač i Escano povezani. No stvari se kompliciraju kad se ranjeni napadač vraća u pekaru po pomoć.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Dok se Serhat, u pratnji psihologa, sprema Ilkim i Hayal priznati istinu, iznenadni dolazak Berrak i njezina šokantna izjava: “Trudna sam” ostavlja sve bez riječi. Za Serhata je to trenutak u kojem shvaća da je za Berrak došao kraj puta.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Stanislav priznaje Vinku da otprije poznaje Nataliju, a Vinko je bijesan što ga nije upozorio. Kad Stanislav sazna da Nataliju i Igliku premještaju u Split, traži od Gorana pomoć. Jadranka pobjesni nakon što sazna za “maserke” i optuži Vinka za preljub.

Foto: Luka Dubroja

Cacau

HRT1 12:30

Anita prizna Martimu da nikad nije voljela Tiradentesa i da ima druge planove u životu. Lalá je pokušala naštetiti Jaimeu na sudu.