Što će se sve događati u vašim omiljenim serijama u petak?

La Promesa

HRT 1 13:20

Lope, Vera, Teresa i Marcelo nalaze se na raskrižju: odati vojvodu ili odati sebe. Potraga za Janom tapka na mjestu. Manuel više ne zna gdje bi tražio.

Hitna: Chicago

RTL 2 18:25

Dr. Halstead liječi bivšeg osuđenika koji je uhićen zbog oružane otmice automobila, dok dr. Rhodes, dr. Choi i Reese liječe par koji je nakon prvog spoja završio u bolnici.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Džihan, želeći pomoći Alyi da prevlada strahove vezane uz majku, potajno istražuje Fikriyinu prošlost i otkriva da je bila u zatvoru. Fikriye priznaje da je počinila zločin kako bi zaštitila Alyu i traži oprost nakon svih tih godina. Alya je šokirana istinom.

Leyla

NOVA TV 21:25

Napetost raste, a igra moći prelazi u smrtonosnu fazu. No Leyla nikad nije bila slab protivnik - i zna da joj je sad sve ili ništa. Leyla doživljava dubok šok u trenutku kad pokuša ubiti Nur.

Cacau

HRT 1 12:25

Marco otkrije Cacau svoju povezanost s Cony. Objasni joj kako je prekinuo odnos s njom i kako je ona postala prijetnja. Simone je ravnodušna u vezi s požarom na Bela Visti.