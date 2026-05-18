Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj

Netflix i dalje drži pažnju hrvatske publike uz bogatu ponudu novih filmova. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj! Od epskih povijesnih spektakala do napetih dokumentaraca, provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!

Top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Gladiator II, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 78%

Ova epska povijesna drama Ridleyja Scotta vraća nas u antički Rim, godinama nakon smrti legendarnog Maksima. Lucius, sada odrasli nećak, prisiljen je ući u Koloseum nakon što mu dom osvoje okrutni carevi. U srcu mu gori bijes, a sudbina Carstva ovisi o njegovoj hrabrosti. U glavnim ulogama briljiraju Paul Mescal, Denzel Washington i Pedro Pascal. (SAD, 2024., Povijesni, Akcija)

2. The Crash, IMDB: 6.7

Tinejdžerica izazove prometnu nesreću u kojoj poginu njezin dečko i njegov prijatelj. Ono što isprva izgleda kao tragična nesreća, postaje slučaj ubojstva. Napeti britanski dokumentarac koji istražuje granicu između nesreće i namjere. (UK, 2026., Dokumentarni)

3. Swapped, IMDB: 7.0

U animiranom svijetu životinja, mala šumska životinja i kraljevska ptica zamijene tijela. Prisiljeni surađivati, kreću na divlju pustolovinu koja mijenja njihovo poimanje neprijateljstva i prijateljstva. Glasove posuđuju Michael B. Jordan i Juno Temple. (SAD, 2026., Animirani, Avantura)

4. Juror #2, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 92%

Obiteljski čovjek Justin Kemp kao porotnik u suđenju za ubojstvo suočava se s teškom moralnom dilemom koja može odlučiti sudbinu optuženog. Napeta drama Clinta Eastwooda s Nicholasom Houltom i Toni Collette u glavnim ulogama. (SAD, 2024., Drama, Sudnica)

5. Apex, IMDB: 6.0

Nakon osobnog gubitka, žena kreće na solo avanturu u australsku divljinu, gdje postaje meta lukavog ubojice. Charlize Theron predvodi glumačku postavu u ovom napetom trileru o preživljavanju. (SAD, 2026., Triler)

6. Remarkably Bright Creatures, IMDB: 7.9

Usamljena udovica Tova sklapa neobično prijateljstvo s mudrim hobotnicom Marcelusom, koji joj pomaže riješiti misterij iz prošlosti i otkriti novu životnu svrhu. Topla drama s Sally Field u glavnoj ulozi. (SAD, 2026., Drama)

7. Untold UK: Jamie Vardy

Dokumentarac o životu i karijeri poznatog engleskog nogometaša Jamieja Vardyja, od uspona do slave i izazova na terenu i izvan njega. (UK, 2026., Dokumentarni, Nogomet)

8. Despicable Me 4, IMDB: 6.3

Gru i Lucy dočekuju novog člana obitelji, Gru Jr., dok se suočavaju s novim zlikovcem Maxime Le Malom i njegovom opasnom partnericom Valentinom. Obitelj mora pobjeći i suočiti se s novim izazovima u četvrtom nastavku popularnog animiranog serijala. (SAD, 2024., Animirani, Komedija)

9. Beetlejuice Beetlejuice, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 78%

Tri generacije obitelji Deetz vraćaju se u Winter River nakon tragedije. Lydia i njezina kći Astrid ponovno se suočavaju s nadnaravnim izazovima kad otvore portal u zagrobni svijet. Povratak Tima Burtona i Michaela Keatona u kultnom horor-komičnom nastavku. (SAD, 2024., Fantazija, Horor komedija)

10. Kraven the Hunter, IMDB: 5.5

Sergei Kravinoff, lovac na veliku divljač, uzima čarobni serum koji mu daje nadljudske sposobnosti. Marvelov anti-junak u napetoj akcijskoj avanturi s Aaronom Taylor-Johnsonom i Russellom Croweom. (SAD, 2024., Superherojski, Marvel)

*uz korištenje AI-ja

