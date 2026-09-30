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Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj...
Foto: IMDB
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Otkrijte koji su filmovi najpopularniji na Netflixu u Hrvatskoj za kraj rujna 2026. Donosimo detaljan pregled top 10 najgledanijih naslova – provjerite što se gleda i pronađite svoj sljedeći hit!

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Netflix je i ovog tjedna iznenadio raznolikom ponudom najgledanijih filmova u Hrvatskoj. Na vrhu ljestvica nalaze se napeti trileri, dirljive obiteljske priče, ali i komedije koje će vas nasmijati do suza. Provjerite što se najviše gleda u Hrvatskoj krajem rujna 2026. godine!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. UNABOMBER

Ovaj uzbudljivi triler prati transformaciju Teda Kaczynskog, od harvardskog genijalca do zloglasnog Unabombera. Nakon što je bio podvrgnut kontroverznim psihološkim eksperimentima profesora Henryja Murraya, njegova mračna prošlost izlazi na vidjelo desetljećima kasnije, kada FBI agentica Joanne Miller vodi lov na njega. Film istražuje posljedice ambicije i izolacije, donoseći napetu priču inspiriranu stvarnim događajima. (SAD, 2026., Triler)

2. Dog Man

Animirani hit o policijskom psu i njegovom vlasniku koji, nakon nesreće, postaju jedno biće – Dog Man! Ova urnebesna i topla priča prati Dog Mana dok pokušava impresionirati svog šefa i zaustaviti zlog mačjeg superzlikovca Peteyja. Idealno za cijelu obitelj. (SAD, 2025., Animacija, 89 min)

3. The Whisper Man

Kriminalistički triler o piscu koji traži pomoć svog otuđenog oca, bivšeg policajca, nakon otmice svog 8-godišnjeg sina. Istraga otkriva povezanost s davnim slučajem serijskog ubojice poznatog kao The Whisper Man. (SAD, 2026., Krimić, 111 min)

4. Best of the Best

Komedija o dva najbolja prijatelja iz djetinjstva koji se pridružuju natjecateljskom Bollywood-fusion plesnom timu na UCLA-u. Put do američkog prvenstva je teži i zabavniji nego što su mogli zamisliti. (SAD, 2026., Komedija, 112 min)

5. Ted

John Bennett, čija se dječja želja da mu medvjedić oživi ostvarila, mora odlučiti između veze s medvjedićem i djevojkom Lori. Kultna komedija koja je osvojila gledatelje diljem svijeta. (SAD, 2012., Komedija, 107 min)

6. The Secret Woman

Danski triler o ženi s amnezijom koja otkriva da ima obitelj i brodarsko carstvo. Vraća se u svoj bogati, naizgled savršeni život kako bi otkrila zašto ga je napustila. (Danska, 2026., Triler, 119 min)

7. Aileen: Queen of the Serial Killers

Dokumentarni film koji iznova istražuje priču Aileen Wuornos kroz intervjue s osobama koje su je najbolje poznavale. Sadrži arhivske snimke i nikad viđene intervjue s Wuornos, nudeći novi pogled na zloglasnu serijsku ubojicu. (SAD, 2025., Dokumentarni)

8. Why Did I Get Married Again?

Romantična komedija o okupljanju parova na vjenčanju kćeri Marcusa i Angele. Stare i nove drame izbijaju na površinu dok svi preispituju zašto su se ponovno vjenčali. (SAD, 2026., Romansa, 109 min)

9. Facing El Chapo

Napeti meksički krimić o dvojici policajaca koji moraju preživjeti posljednje sate svoje smjene nakon što razljute nemilosrdnog šefa kartela. (Meksiko, 2026., Krimić, 91 min)

10. Drugi dnevnik Pauline P.

Obiteljski film o Paulini P. koja se ponovno suočava s izazovima odrastanja, strogim odraslima i školskim nasilnicima. Najveći izazov dolazi kada sazna za tešku bolest svoje bake. (Hrvatska, 2025., Obiteljski, 80 min)

*uz korištenje AI-ja
 

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