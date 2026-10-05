Što gledati? Ovih 10 filmova su Hrvati najviše gledali na HBO-u

HBO je i ovog tjedna iznenadio bogatom ponudom filmova koji su osvojili gledatelje u Hrvatskoj. Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova.

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj

1. The Monkey (Horor, SAD, 2025.)

Ovaj jezivi horor prati blizance koji pronalaze misterioznu čekić-majmun igračku, nakon čega niz bizarnih smrti razdire njihovu obitelj. Dvadeset pet godina kasnije, prokleta igračka ponovno pokreće val ubojstava, prisiljavajući braću da se suoče s užasom iz prošlosti. Napeta atmosfera i originalna priča čine ovaj film pravim izborom za ljubitelje žanra.

2. Ice Road: Vengeance (Akcija, SAD, 2025.)

Vozač kamiona Mike McCann putuje u Nepal kako bi prosuo pepeo svog pokojnog brata na Mount Everestu. No, na smrtonosnoj cesti Road to the Sky, Mike i njegov vodič upadaju u zasjedu nemilosrdnih plaćenika te moraju boriti za vlastiti život i spas nevinih putnika.

3. Eyes Wide Shut (Drama, SAD, 1999.)

Kultni film Stanleyja Kubricka prati doktora Billa Hartforda (Tom Cruise), koji nakon priznanja supruge o seksualnim fantazijama kreće u opasno istraživanje tajnog društva. Film obiluje erotskim nabojem, psihološkom napetošću i izvanrednom glumačkom postavom.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

4. The Bikeriders (Drama, SAD, 2024.)

Priča o Kathy, koja se zaljubljuje u Bennya, člana motociklističkog kluba Vandals. Klub postupno postaje opasno podzemlje nasilja, a Benny mora birati između ljubavi prema Kathy i lojalnosti klubu. Film donosi snažnu atmosferu i autentičan prikaz subkulture.

5. Puss in Boots: The Last Wish (Animirani, SAD, 2022.)

Mačak u čizmama je na posljednjem životu i kreće u epsku avanturu kako bi pronašao mitsku Posljednju želju i obnovio svojih devet života. Ovaj animirani hit oduševit će cijelu obitelj šarmom, humorom i spektakularnom animacijom.

6. Dune: Part Two (Znanstvena fantastika, SAD, 2024.)

Nastavak epske sage prati Paula Atreidesa koji se udružuje s Chani i Fremenima u potrazi za osvetom protiv onih koji su uništili njegovu obitelj. Paul je rastrgan između ljubavi i sudbine univerzuma, a spektakularna vizualna rješenja i napeta radnja čine ovaj film nezaobilaznim.

7. The Shining (Horor, UK, 1980.)

Jedan od najpoznatijih horora svih vremena! Jack Torrance preuzima posao domara u izoliranom hotelu Overlook, gdje se obitelj suočava s nadnaravnom prijetnjom i polaganim ludilom. Film Stanleya Kubricka temeljen je na romanu Stephena Kinga i nezaobilazan je za sve ljubitelje horora.

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

8. Supergirl (Superjunakinja, SAD, 2026.)

Kada okrutni neprijatelj napadne njezin dom, Kara Zor-El (Supergirl) mora udružiti snage s neočekivanim saveznikom u intergalaktičkoj potrazi za osvetom i pravdom. Spektakularna akcija i nova vizija DC univerzuma.

Foto: DC

9. Winter's Bone (Drama, SAD, 2010.)

Sedamnaestogodišnja Ree Dolly kreće u potragu za nestalim ocem kako bi spasila svoju obitelj od izbacivanja iz doma. Suočava se s opasnostima i šutnjom zajednice, rušeći barijere i otkrivajući istinu. Film je osvojio brojne nagrade i lansirao Jennifer Lawrence u zvjezdanu orbitu.

10. Altered (Znanstvena fantastika, Kanada, 2025.)

U alternativnoj sadašnjosti, genetski poboljšani ljudi vladaju društvom, a odmetnici Leon i Chloe bore se protiv korumpiranih političara kako bi donijeli pravdu. Napeta SF priča o borbi za jednakost i slobodu.

*uz korištenje AI-ja

