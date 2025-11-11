Obavijesti

KVIZ, FILM ILI SERIJA?

Što gledati večeras? Evo što je sve na TV programu ovaj utorak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Tom Dubravec

Saznajte što vas očekuje večeras 11. studenog na glavnim hrvatskim TV kanalima! Izdvajamo najbolje serije, informativne emisije i filmske hitove, uključujući Marvelovog Spider-Mana i pravu domaću serijsku zabavu.

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje bogat izbor uzbudljivih serija, kvizova, informativnih emisija i filmskih blockbustera. Ako još niste odlučili kako provesti večer, donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke najboljih filmova!

HRT 1

Prvi večeras donosi kombinaciju kviza, dokumentaraca i domaće drame. Večer započinje popularnim kvizom 'Potjera' u 18:07, a zatim slijedi informativni 'Dnevnik 2'. Prava poslastica za ljubitelje domaće produkcije je kriminalistička serija 'Kotlina' u 21:17. Za kraj večeri, 'Otvoreno' donosi najvažnije aktualne teme.

Na programu večeras:
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
21:17 Kotlina
22:15 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Večer na Drugom je rezervirana za avanturističke dokumentarce i filmsku komediju. U 20:15 pogledajte 'Tim Peake i tajne svemira: Življenje u Svemiru', a zatim u 21:04 američku kriminalističku komediju 'Mafijaši starog kova'. Noć završava uz napetu seriju 'Ubojstva bez kajanja'.

Na programu večeras:
20:15 Tim Peake i tajne svemira: Življenje u Svemiru
21:04 Mafijaši starog kova
22:43 Ubojstva bez kajanja

Top 10 Ovo je top 10 filmova koji su se gledali na Netflixu ovoga tjedna
Ovo je top 10 filmova koji su se gledali na Netflixu ovoga tjedna

RTL

Ovo je prava TV večer za ljubitelje domaćih serija i reality zabave. Nova epizoda serije 'Divlje pčele' počinje u 20:15, a odmah nakon toga slijedi 'Ljubav je na selu', omiljeni show koji donosi smijeh i emocije s hrvatskog sela. Kasnije, 'RTL Direkt' donosi pregled najvažnijih vijesti dana.

Na programu večeras:
20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
22:45 RTL Direkt

Foto: RTL

Nova TV

Večer je u znaku domaćih serija i kulinarske zabave. U 20:20 ne propustite 'Kumove', a odmah potom slijedi 'U dobru i zlu'. Za ljubitelje kuhanja tu je 'Masterchef' u 22:15.

Na programu večeras:
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Masterchef

Foto: NOVATV



RTL2

Ova večer donosi hit-serije za sve generacije. Od 18:00 uživajte u 'Kosti', a zatim slijede 'Dr. House' i dvije epizode popularne serije 'Chicago P.D.'. Za opuštenu završnicu večeri tu su 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska'.

Na programu večeras:
18:00 Kosti
18:50 Dr. House
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:30 Teorija velikog praska

Foto: YouTube/screenshot

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

Spider-Man: Daleko od kuće

(Star Movies, 20:00)

Marvelov blockbuster u kojem Peter Parker putuje Europom i suočava se s novim prijetnjama, savršeno za ljubitelje akcije i SF-a.

Mafijaši starog kova

(HRT 2, 21:04)

Zabavna američka kriminalistička komedija s legendarnim glumcima.

Sav novac svijeta

(Star Movies, 22:50)

Napeti triler Ridleyja Scotta o otmici unuka najbogatijeg čovjeka na svijetu.

Vječni ciklus komedije: Škola za nitkove

(HTV3, 22:05)

Britanska komedija iz 1960. godine, idealna za nostalgičare.


Bubimir Bubimir

(HBO3, 15:55, repriza)

Novi nastavak kultnog fantastičnog filma, za cijelu obitelj.


Bez obzira volite li domaće serije, reality showove ili filmske spektakle, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima i ne propustite svoje favorite!

