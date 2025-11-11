Što gledati večeras? Evo što je sve na TV programu ovaj utorak

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje bogat izbor uzbudljivih serija, kvizova, informativnih emisija i filmskih blockbustera. Ako još niste odlučili kako provesti večer, donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke najboljih filmova!

HRT 1

Prvi večeras donosi kombinaciju kviza, dokumentaraca i domaće drame. Večer započinje popularnim kvizom 'Potjera' u 18:07, a zatim slijedi informativni 'Dnevnik 2'. Prava poslastica za ljubitelje domaće produkcije je kriminalistička serija 'Kotlina' u 21:17. Za kraj večeri, 'Otvoreno' donosi najvažnije aktualne teme.

Na programu večeras:

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

21:17 Kotlina

22:15 Otvoreno

HRT 2

Večer na Drugom je rezervirana za avanturističke dokumentarce i filmsku komediju. U 20:15 pogledajte 'Tim Peake i tajne svemira: Življenje u Svemiru', a zatim u 21:04 američku kriminalističku komediju 'Mafijaši starog kova'. Noć završava uz napetu seriju 'Ubojstva bez kajanja'.

Na programu večeras:

20:15 Tim Peake i tajne svemira: Življenje u Svemiru

21:04 Mafijaši starog kova

22:43 Ubojstva bez kajanja

RTL

Ovo je prava TV večer za ljubitelje domaćih serija i reality zabave. Nova epizoda serije 'Divlje pčele' počinje u 20:15, a odmah nakon toga slijedi 'Ljubav je na selu', omiljeni show koji donosi smijeh i emocije s hrvatskog sela. Kasnije, 'RTL Direkt' donosi pregled najvažnijih vijesti dana.

Na programu večeras:

20:15 Divlje pčele

21:25 Ljubav je na selu

22:45 RTL Direkt

Nova TV

Večer je u znaku domaćih serija i kulinarske zabave. U 20:20 ne propustite 'Kumove', a odmah potom slijedi 'U dobru i zlu'. Za ljubitelje kuhanja tu je 'Masterchef' u 22:15.

Na programu večeras:

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:15 Masterchef

RTL2

Ova večer donosi hit-serije za sve generacije. Od 18:00 uživajte u 'Kosti', a zatim slijede 'Dr. House' i dvije epizode popularne serije 'Chicago P.D.'. Za opuštenu završnicu večeri tu su 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska'.

Na programu večeras:

18:00 Kosti

18:50 Dr. House

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:30 Teorija velikog praska

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

Spider-Man: Daleko od kuće

(Star Movies, 20:00)

Marvelov blockbuster u kojem Peter Parker putuje Europom i suočava se s novim prijetnjama, savršeno za ljubitelje akcije i SF-a.

Mafijaši starog kova

(HRT 2, 21:04)

Zabavna američka kriminalistička komedija s legendarnim glumcima.

Sav novac svijeta

(Star Movies, 22:50)

Napeti triler Ridleyja Scotta o otmici unuka najbogatijeg čovjeka na svijetu.

Vječni ciklus komedije: Škola za nitkove

(HTV3, 22:05)

Britanska komedija iz 1960. godine, idealna za nostalgičare.



Bubimir Bubimir

(HBO3, 15:55, repriza)

Novi nastavak kultnog fantastičnog filma, za cijelu obitelj.



Bez obzira volite li domaće serije, reality showove ili filmske spektakle, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima i ne propustite svoje favorite!