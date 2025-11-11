Saznajte što vas očekuje večeras 11. studenog na glavnim hrvatskim TV kanalima! Izdvajamo najbolje serije, informativne emisije i filmske hitove, uključujući Marvelovog Spider-Mana i pravu domaću serijsku zabavu.
Što gledati večeras? Evo što je sve na TV programu ovaj utorak
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje bogat izbor uzbudljivih serija, kvizova, informativnih emisija i filmskih blockbustera. Ako još niste odlučili kako provesti večer, donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke najboljih filmova!
HRT 1
Prvi večeras donosi kombinaciju kviza, dokumentaraca i domaće drame. Večer započinje popularnim kvizom 'Potjera' u 18:07, a zatim slijedi informativni 'Dnevnik 2'. Prava poslastica za ljubitelje domaće produkcije je kriminalistička serija 'Kotlina' u 21:17. Za kraj večeri, 'Otvoreno' donosi najvažnije aktualne teme.
Na programu večeras:
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
21:17 Kotlina
22:15 Otvoreno
HRT 2
Večer na Drugom je rezervirana za avanturističke dokumentarce i filmsku komediju. U 20:15 pogledajte 'Tim Peake i tajne svemira: Življenje u Svemiru', a zatim u 21:04 američku kriminalističku komediju 'Mafijaši starog kova'. Noć završava uz napetu seriju 'Ubojstva bez kajanja'.
Na programu večeras:
20:15 Tim Peake i tajne svemira: Življenje u Svemiru
21:04 Mafijaši starog kova
22:43 Ubojstva bez kajanja
RTL
Ovo je prava TV večer za ljubitelje domaćih serija i reality zabave. Nova epizoda serije 'Divlje pčele' počinje u 20:15, a odmah nakon toga slijedi 'Ljubav je na selu', omiljeni show koji donosi smijeh i emocije s hrvatskog sela. Kasnije, 'RTL Direkt' donosi pregled najvažnijih vijesti dana.
Na programu večeras:
20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
22:45 RTL Direkt
Nova TV
Večer je u znaku domaćih serija i kulinarske zabave. U 20:20 ne propustite 'Kumove', a odmah potom slijedi 'U dobru i zlu'. Za ljubitelje kuhanja tu je 'Masterchef' u 22:15.
Na programu večeras:
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Masterchef
RTL2
Ova večer donosi hit-serije za sve generacije. Od 18:00 uživajte u 'Kosti', a zatim slijede 'Dr. House' i dvije epizode popularne serije 'Chicago P.D.'. Za opuštenu završnicu večeri tu su 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska'.
Na programu večeras:
18:00 Kosti
18:50 Dr. House
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:30 Teorija velikog praska
Od filmskih hitova večeri izdvajamo:
Spider-Man: Daleko od kuće
(Star Movies, 20:00)
Marvelov blockbuster u kojem Peter Parker putuje Europom i suočava se s novim prijetnjama, savršeno za ljubitelje akcije i SF-a.
Mafijaši starog kova
(HRT 2, 21:04)
Zabavna američka kriminalistička komedija s legendarnim glumcima.
Sav novac svijeta
(Star Movies, 22:50)
Napeti triler Ridleyja Scotta o otmici unuka najbogatijeg čovjeka na svijetu.
Vječni ciklus komedije: Škola za nitkove
(HTV3, 22:05)
Britanska komedija iz 1960. godine, idealna za nostalgičare.
Bubimir Bubimir
(HBO3, 15:55, repriza)
Novi nastavak kultnog fantastičnog filma, za cijelu obitelj.
Bez obzira volite li domaće serije, reality showove ili filmske spektakle, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima i ne propustite svoje favorite!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+