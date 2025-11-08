Obavijesti

FILMOVI, SERIJE...

Što gledati večeras? Evo što je sve na TV programu u subotu

Što gledati večeras? Evo što je sve na TV programu u subotu
2
Foto: HRT

Donosimo pregled večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima za subotu 8. studenog. Saznajte što gledati večeras na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV i RTL 2, te koje filmske hitove ne smijete propustiti!

Subotnja večer pred malim ekranima donosi pregršt uzbuđenja! Glavni domaći kanali pripremili su bogat izbor emisija, serija i filmova za sve ukuse. U nastavku donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja i nekoliko filmskih preporuka koje ne smijete propustiti!

HRT1

HRT 1 večeras donosi kombinaciju informativnog programa i filmskih hitova. Nakon "Dnevnika 2" u 19:00, očekuje vas zabavna američka komedija "Osveta na visokim petama" u 20:15, a kasnije i napeti triler "Savršeni bijeg". Informirani ostanite i uz kasniji "Dnevnik 3".

19:00 Dnevnik 2
20:15 Osveta na visokim petama
22:50 Savršeni bijeg

HRT2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje dokumentaraca i zabave. U 20:15 putujemo u Španjolsku s Evom Longorijom, a nakon toga slijedi kulinarsko-putopisna avantura s Anthonyjem Bourdainom. Za kraj dana, tu je i popularni talk show Grahama Nortona.

20:15 Španjolska s Evom Longorijom
20:59 Anthony Bourdain – Upoznavanje nepoznatog
21:44 Graham Norton i gosti

Graham Norton Show - London
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL

RTL donosi pravu filmsku poslasticu za cijelu obitelj! U 20:20 na rasporedu je "Hobit: Neočekivano putovanje", spektakularna fantastična avantura Petera Jacksona, dok kasnije možete uživati u komediji "U tuđoj koži".

19:00 RTL Danas
20:20 Hobit: Neočekivano putovanje
23:45 U tuđoj koži

NOVA TV

NOVA TV donosi večer akcije i napetosti! U 20:15 gledamo "Pravednik 2" s Denzelom Washingtonom, a nešto kasnije "Dobar posao u Italiji" – akcijski triler prepun adrenalina.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Pravednik 2
22:35 Dobar posao u Italiji

RTL2 

RTL 2 je i večeras dom najboljih serija! Od 18:00 uživajte u "Kostima" i "Dr. Houseu", a večer završite uz humoristične klasike "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

18:00 Kosti
18:55 Dr. House
20:25 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:25 Teorija velikog praska

Foto: promo

Filmski hitovi večeri

"Hobit: Neočekivano putovanje" (RTL, 20:20)

Prvi dio spektakularne trilogije o Bilbu Bagginsu i njegovoj pustolovini kroz Međuzemlje.

"Pravednik 2" (NOVA TV, 20:15)

Denzel Washington u nastavku akcijskog trilera o bivšem agentu koji uzima pravdu u svoje ruke.

"Savršeni bijeg" (HRT 1, 22:50)

Napeti triler o paru na medenom mjesecu na Havajima čija avantura prerasta u borbu za preživljavanje.

"Jerry Maguire" (NOVA TV, 01:50 i 11:30)

Kultna sportska drama s Tomom Cruiseom i Renée Zellweger o sportskom agentu koji kreće iznova.

"Slatki studeni" (Star Movies, 20:00)

Romantična drama s Keanuom Reevesom i Charlize Theron o ljubavi koja mijenja živote.

"Rekvijem za snove" (Star Movies, 22:25)

Potresna drama Darrena Aronofskog o ovisnosti i snovima koji se raspadaju.

Neovisno jeste li ljubitelj akcije, komedije, dokumentaraca ili romanse – večeras svaki gledatelj može pronaći nešto za sebe. Uživajte u subotnjoj večeri uz najbolje iz TV ponude!

