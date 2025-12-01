Što gledati večeras na TV-u?

Obavijesti

Otkrijte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima – ističemo najzanimljivije serije, informativne emisije i filmske hitove poput Indiana Jonesa!

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje pregršt uzbuđenja – od napetih domaćih serija, popularnih kvizova, do pravih filmskih akcijskih poslastica. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i izdvajamo filmske hitove koje ne smijete propustiti!

HRT 1

večer započinje omiljenim kvizom "Potjera" u 18:09, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi zanimljiva dokumentarna serija "Serijski brijači - Velika Britanija" u 20:15. Za ljubitelje humorističnih serija tu je "Blaž među ženama" od 21:14, dok informativna emisija "Otvoreno" počinje u 22:00.


18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Serijski brijači - Velika Britanija
21:14 Blaž među ženama
22:00 Otvoreno

HRT 2

večer donosi dokumentarni film "Legendarna otočja Indijskog oceana: Mauricijus i La Reunion" u 20:15, a odmah nakon toga slijedi američki triler "Nestali zarobljenik" u 21:09. Ljubitelji krimi-serija mogu uživati u "Modusu" od 23:11.


20:15 Legendarna otočja Indijskog oceana: Mauricijus i La Reunion
21:09 Nestali zarobljenik
23:11 Modus

RTL

nudi dozu drame uz "Divlje pčele" u 20:15, a zatim kreće popularni reality show "Ljubav je na selu" u 21:15. Aktualne vijesti stižu u "RTL Direkt" od 22:35, dok kasnovečernji film "Troja" počinje u 23:10.


20:15 Divlje pčele
21:15 Ljubav je na selu
22:35 RTL Direkt
23:10 Troja

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

 NOVA TV

ne propustite novu epizodu hit-serije "Kumovi" u 20:20, a odmah potom slijedi emotivna drama "U dobru i zlu" (21:20). Za kraj večeri, kulinarski show "Masterchef" počinje u 22:15.


20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Masterchef

RTL 2

večer rezervira za akciju i humor – od "Chicago P.D." (20:20), preko legendarnih "Prijatelja" (21:15, 21:45), do urnebesne "Teorije velikog praska" (22:15, 22:35). Za ljubitelje klasičnih sitcomova, "Dva i pol muškarca" počinje od 23:05.


20:20 Chicago P.D.
21:15 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska
23:05 Dva i pol muškarca

Doma TV

donosi večer ispunjenu kriminalističkim i akcijskim serijama – "Navy CIS LA" u 18:05 i "Navy CIS" u 18:55 i 19:45, zatim novu dramsku seriju "Goruća zemlja" u 20:40, a za ljubitelje tehnoloških trilera tu je "Škorpion" od 21:30.


18:05 Navy CIS LA
18:55 Navy CIS
20:40 Goruća zemlja
21:30 Škorpion

Filmski hitovi večeri:
Za sve ljubitelje sedme umjetnosti, izdvajamo pet vrhunskih filmova iz ponude kabelskih i filmskih kanala:

- "Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje" (Star Movies, 20:00) – Harrison Ford i Cate Blanchett u još jednoj nezaboravnoj pustolovini legendarnog arheologa!
- "Peta zapovijed" (Star Movies, 22:25) – Akcijski triler o bivšem plaćeniku koji pokušava ostaviti prošlost iza sebe, ali ga ona neumoljivo sustiže.
- "Istjerivači duhova" (AMC, 21:00) – Kultna komedija s Billom Murrayjem i Danom Aykroydom o najpoznatijem timu za borbu protiv paranormalnih pojava.
- "Moonfall" (CineStar Prem. 1, 21:00) – Spektakularna znanstveno-fantastična katastrofa u kojoj Zemlji prijeti uništenje zbog misterioznog pomaka Mjeseca.
- "Glavni zgoditak" (HBO3, 21:00) – Svježa akcijska komedija o lutriji u kojoj je sve dozvoljeno, pa i... ubojstvo!

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot



Neovisno jeste li ljubitelj serija, filmova ili reality showova, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u ponedjeljku pred malim ekranima!

FILM ILI SERIJA? Evo što gledati večeras na TV-u
Evo što gledati večeras na TV-u


       

