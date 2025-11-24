Doznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima – izdvajamo najzanimljivije serije, kvizove i filmove, te donosimo preporuke najboljih filmskih hitova na kabelskim kanalima.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na nacionalnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje drame, kriminalističkih serija i zabavnih kvizova. Donosimo pregled najvažnijih emisija i serija koje ne smijete propustiti, kao i preporuke za najbolje filmove s kabelskih kanala!
HRT 1
Večer na HRT 1 započinje popularnim kvizom 'Potjera' koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon toga slijedi informativni 'Dnevnik 2', a večer je rezervirana za zanimljivu dokumentarnu seriju i humorističnu seriju koja će vas nasmijati. Za kraj, tu je i emisija 'Otvoreno' koja donosi analizu najvažnijih aktualnih tema.
Na programu večeras:
18:10 Potjera
18:59 Dnevnik 2
20:14 Serijski brijači - Meksiko (dokumentarna serija)
21:16 Blaž među ženama (humoristična serija)
21:59 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcem iz egzotičnih krajeva, a potom slijedi izravan prijenos dodjele Nagrade hrvatskog glumišta. Za ljubitelje napetih serija, tu je 'Ubojstva bez kajanja'.
Na programu večeras:
20:15 Legendarna otočja Indijskog oceana: Maldivi (dokumentarna serija)
21:10 Dodjela Nagrade hrvatskog glumišta (prijenos)
22:30 Ubojstva bez kajanja (serija)
RTL
RTL donosi večer ispunjenu dramom i reality zabavom. 'Divlje pčele' nastavljaju svoju napetu priču, a 'Ljubav je na selu' donosi nove ljubavne zaplete. Za kraj dana, informativni 'RTL Direkt'.
Na programu večeras:
20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
22:50 RTL Direkt
NOVA TV
Na Novoj TV očekuje vas nova epizoda hit serije 'Kumovi', a odmah nakon nje slijedi omiljena domaća drama 'U dobru i zlu'. Kulinarski show 'Masterchef' donosi napetost i kreativnost u kuhinji.
Na programu večeras:
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:20 Masterchef
RTL 2
RTL 2 večer započinje s 'Kostima' i 'Dr. Houseom', a potom slijedi dvostruka doza akcije i drame s 'Chicago P.D.'. Za ljubitelje sitcoma, tu su 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska'.
Na programu večeras:
18:00 Kosti
18:50 Dr. House
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:25 Teorija velikog praska
Doma TV
Doma TV donosi večer ispunjenu napetim kriminalističkim serijama i uzbudljivim pričama iz svijeta forenzike i specijalnih agenata. Uz 'Navy CIS' i 'CSI: Vegas', tu je i serija 'Škorpion'.
Na programu večeras:
18:00 Navy CIS LA
18:55 Navy CIS
20:40 CSI: Vegas
21:30 Škorpion
22:20 Škorpion
Filmske preporuke večeri (kabelski kanali):
Za ljubitelje filmskih hitova, izdvajamo nekoliko naslova koje ne smijete propustiti:
Godzilla x Kong: Novo Carstvo
(HBO, 09:35)
Epski okršaj dva filmska čudovišta u novoj avanturi koja će oduševiti ljubitelje spektakla.
Inferno
(Star Movies, 10:50)
Napeti triler u kojem Tom Hanks kao Robert Langdon pokušava spriječiti globalnu katastrofu.
Utrka života (Rush)
(CineStar Prem. 1, 11:50)
Biografski film o legendarnom rivalstvu u Formuli 1, uz sjajnu glumu i uzbuđenje na stazi.
Dina: Drugi dio
(HBO, 13:31)
Nastavak spektakularne znanstveno-fantastične sage o borbi za moć i opstanak na pješčanom planetu.
Istjerivači duhova
(Viasat Kino Balkan, 10:15)
Kultna komedija koja nikad ne izlazi iz mode, savršena za obiteljsko gledanje.
Pad
(CineStar Prem. 1, 14:00)
Triler koji će vas držati na rubu sjedala od prve do posljednje minute.
Ne propustite večerašnji TV program – bilo da ste ljubitelj serija, kvizova ili filmskih blockbustera, zabava je zagarantirana!
