Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na nacionalnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje drame, kriminalističkih serija i zabavnih kvizova. Donosimo pregled najvažnijih emisija i serija koje ne smijete propustiti, kao i preporuke za najbolje filmove s kabelskih kanala!

HRT 1

Večer na HRT 1 započinje popularnim kvizom 'Potjera' koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon toga slijedi informativni 'Dnevnik 2', a večer je rezervirana za zanimljivu dokumentarnu seriju i humorističnu seriju koja će vas nasmijati. Za kraj, tu je i emisija 'Otvoreno' koja donosi analizu najvažnijih aktualnih tema.

Na programu večeras:

18:10 Potjera

18:59 Dnevnik 2

20:14 Serijski brijači - Meksiko (dokumentarna serija)

21:16 Blaž među ženama (humoristična serija)

21:59 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcem iz egzotičnih krajeva, a potom slijedi izravan prijenos dodjele Nagrade hrvatskog glumišta. Za ljubitelje napetih serija, tu je 'Ubojstva bez kajanja'.

Na programu večeras:

20:15 Legendarna otočja Indijskog oceana: Maldivi (dokumentarna serija)

21:10 Dodjela Nagrade hrvatskog glumišta (prijenos)

22:30 Ubojstva bez kajanja (serija)

RTL

RTL donosi večer ispunjenu dramom i reality zabavom. 'Divlje pčele' nastavljaju svoju napetu priču, a 'Ljubav je na selu' donosi nove ljubavne zaplete. Za kraj dana, informativni 'RTL Direkt'.

Na programu večeras:

20:15 Divlje pčele

21:25 Ljubav je na selu

22:50 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Na Novoj TV očekuje vas nova epizoda hit serije 'Kumovi', a odmah nakon nje slijedi omiljena domaća drama 'U dobru i zlu'. Kulinarski show 'Masterchef' donosi napetost i kreativnost u kuhinji.

Na programu večeras:

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:20 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večer započinje s 'Kostima' i 'Dr. Houseom', a potom slijedi dvostruka doza akcije i drame s 'Chicago P.D.'. Za ljubitelje sitcoma, tu su 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska'.

Na programu večeras:

18:00 Kosti

18:50 Dr. House

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:25 Teorija velikog praska

Foto: PROMO

Doma TV

Doma TV donosi večer ispunjenu napetim kriminalističkim serijama i uzbudljivim pričama iz svijeta forenzike i specijalnih agenata. Uz 'Navy CIS' i 'CSI: Vegas', tu je i serija 'Škorpion'.

Na programu večeras:

18:00 Navy CIS LA

18:55 Navy CIS

20:40 CSI: Vegas

21:30 Škorpion

22:20 Škorpion

Foto: SONJA FLEMMING

Filmske preporuke večeri (kabelski kanali):

Za ljubitelje filmskih hitova, izdvajamo nekoliko naslova koje ne smijete propustiti:

Godzilla x Kong: Novo Carstvo

(HBO, 09:35)

Epski okršaj dva filmska čudovišta u novoj avanturi koja će oduševiti ljubitelje spektakla.

Inferno

(Star Movies, 10:50)

Napeti triler u kojem Tom Hanks kao Robert Langdon pokušava spriječiti globalnu katastrofu.

Utrka života (Rush)

(CineStar Prem. 1, 11:50)

Biografski film o legendarnom rivalstvu u Formuli 1, uz sjajnu glumu i uzbuđenje na stazi.

Dina: Drugi dio

(HBO, 13:31)

Nastavak spektakularne znanstveno-fantastične sage o borbi za moć i opstanak na pješčanom planetu.

Istjerivači duhova

(Viasat Kino Balkan, 10:15)

Kultna komedija koja nikad ne izlazi iz mode, savršena za obiteljsko gledanje.

Pad

(CineStar Prem. 1, 14:00)

Triler koji će vas držati na rubu sjedala od prve do posljednje minute.





Ne propustite večerašnji TV program – bilo da ste ljubitelj serija, kvizova ili filmskih blockbustera, zabava je zagarantirana!