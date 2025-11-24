Evo što gledati večeras na TV-u

Obavijesti

Foto: Nova Tv

Doznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima – izdvajamo najzanimljivije serije, kvizove i filmove, te donosimo preporuke najboljih filmskih hitova na kabelskim kanalima.

Večeras vas na nacionalnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje drame, kriminalističkih serija i zabavnih kvizova. Donosimo pregled najvažnijih emisija i serija koje ne smijete propustiti, kao i preporuke za najbolje filmove s kabelskih kanala!

HRT 1

Večer na HRT 1 započinje popularnim kvizom 'Potjera' koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon toga slijedi informativni 'Dnevnik 2', a večer je rezervirana za zanimljivu dokumentarnu seriju i humorističnu seriju koja će vas nasmijati. Za kraj, tu je i emisija 'Otvoreno' koja donosi analizu najvažnijih aktualnih tema.

Na programu večeras:
18:10 Potjera
18:59 Dnevnik 2
20:14 Serijski brijači - Meksiko (dokumentarna serija)
21:16 Blaž među ženama (humoristična serija)
21:59 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje zanimljivim dokumentarcem iz egzotičnih krajeva, a potom slijedi izravan prijenos dodjele Nagrade hrvatskog glumišta. Za ljubitelje napetih serija, tu je 'Ubojstva bez kajanja'.

Na programu večeras:
20:15 Legendarna otočja Indijskog oceana: Maldivi (dokumentarna serija)
21:10 Dodjela Nagrade hrvatskog glumišta (prijenos)
22:30 Ubojstva bez kajanja (serija)

'LJUBAV JE NA SELU' Dolasci dama se nastavljaju, ali jedan će farmer ostati razočaran
Dolasci dama se nastavljaju, ali jedan će farmer ostati razočaran

RTL
RTL donosi večer ispunjenu dramom i reality zabavom. 'Divlje pčele' nastavljaju svoju napetu priču, a 'Ljubav je na selu' donosi nove ljubavne zaplete. Za kraj dana, informativni 'RTL Direkt'.

Na programu večeras:
20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
22:50 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Na Novoj TV očekuje vas nova epizoda hit serije 'Kumovi', a odmah nakon nje slijedi omiljena domaća drama 'U dobru i zlu'. Kulinarski show 'Masterchef' donosi napetost i kreativnost u kuhinji.

Na programu večeras:
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:20 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večer započinje s 'Kostima' i 'Dr. Houseom', a potom slijedi dvostruka doza akcije i drame s 'Chicago P.D.'. Za ljubitelje sitcoma, tu su 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska'.

Na programu večeras:
18:00 Kosti
18:50 Dr. House
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:25 Teorija velikog praska

Foto: PROMO

Doma TV

Doma TV donosi večer ispunjenu napetim kriminalističkim serijama i uzbudljivim pričama iz svijeta forenzike i specijalnih agenata. Uz 'Navy CIS' i 'CSI: Vegas', tu je i serija 'Škorpion'.

Na programu večeras:
18:00 Navy CIS LA
18:55 Navy CIS
20:40 CSI: Vegas
21:30 Škorpion
22:20 Škorpion

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Filmske preporuke večeri (kabelski kanali):

Za ljubitelje filmskih hitova, izdvajamo nekoliko naslova koje ne smijete propustiti:

Godzilla x Kong: Novo Carstvo

(HBO, 09:35)

Epski okršaj dva filmska čudovišta u novoj avanturi koja će oduševiti ljubitelje spektakla.

Inferno

(Star Movies, 10:50)

Napeti triler u kojem Tom Hanks kao Robert Langdon pokušava spriječiti globalnu katastrofu.

Utrka života (Rush)

(CineStar Prem. 1, 11:50)

Biografski film o legendarnom rivalstvu u Formuli 1, uz sjajnu glumu i uzbuđenje na stazi.

Dina: Drugi dio

(HBO, 13:31)

Nastavak spektakularne znanstveno-fantastične sage o borbi za moć i opstanak na pješčanom planetu.

Istjerivači duhova

(Viasat Kino Balkan, 10:15)

Kultna komedija koja nikad ne izlazi iz mode, savršena za obiteljsko gledanje.

Pad

(CineStar Prem. 1, 14:00)

Triler koji će vas držati na rubu sjedala od prve do posljednje minute.



Ne propustite večerašnji TV program – bilo da ste ljubitelj serija, kvizova ili filmskih blockbustera, zabava je zagarantirana!

