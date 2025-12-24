Bilo da želite gledati božićne klasike ili ste ipak željni nečeg novog, streaming servisi kao što su Netflix, HBO, Disney+ i SkyShowtime nude pregršt serija i filmova za ove blagdane
Što gledati za Badnjak i Božić na streaming kanalima? Evo što nude Netflix, Disney+, HBO...
Blagdanska sezona je pred vratima, a s njom i savršena prilika da se udobno smjestite pod dekicu uz šalicu toplog napitka i uronite u čarobni svijet filma. Streaming servisi i ove su se godine pobrinuli da ponuda bude bogatija no ikad, donoseći mješavinu bezvremenskih klasika, potpuno novih romantičnih komedija i dugo iščekivanih finala popularnih serija. Kako bismo vam olakšali izbor, pripremili smo detaljan vodič kroz blagdansku ponudu na Netflixu, Disney+, HBO Maxu i SkyShowtimeu.
Netflix
Netflix tradicionalno predvodi s brojem novih božićnih naslova, a 2025. godina nije iznimka. Uz pregršt novih filmova, platforma donosi i završetke nekih od svojih najvećih hitova.
Ove sezone stiže nekoliko obećavajućih romantičnih komedija. U filmu "A Merry Little Ex-Mas", Alicia Silverstone i Oliver Hudson glume razvedeni par čiji se planovi o "posljednjem zajedničkom Božiću" zakompliciraju povratkom starih osjećaja. Za ljubitelje Pariza, tu je "Champagne Problems", priča o američkoj poduzetnici koja usred poslovnih pregovora oko šampanjca pronalazi ljubav s nasljednikom vinarskog carstva. U filmu "My Secret Santa", samohrana majka postaje tajni Djed Božićnjak u skijalištu kako bi zaradila novac, no zaljubljuje se u svog šefa.
Za obiteljsko gledanje, Netflix je pripremio "That Christmas", animirani film nastao prema dječjim knjigama majstora romantičnih komedija Richarda Curtisa, koji isprepliće priče o ljubavi, usamljenosti i obiteljskim vezama.
Prosinac na Netflixu obilježit će i dva velika događaja. Prvi je, naravno, epsko finale serije "Stranger Things". Posljednje epizode pete sezone, koje stižu na sam Božić i Staru godinu, donose konačni obračun ekipe iz Hawkinsa s Vecnom.
Drugi veliki naslov je "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", novi nastavak popularne detektivske franšize u kojem se Daniel Craig vraća kao osebujni Benoit Blanc kako bi riješio još jedan zamršeni slučaj.
Vraća se i popularna norveška serija "Home for Christmas" s trećom sezonom, prateći Johanne u njezinoj vječnoj potrazi za savršenim partnerom za blagdane.
Disney+
Platforma Disney+ ostaje siguran odabir za obiteljsku zabavu, nudeći riznicu klasika uz nekoliko uzbudljivih novih premijera.
Božić je nezamisliv bez Kevina McCallistera, stoga su "Sam u kući" i "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku" nezaobilazni dio ponude. Tu je i cijela franšiza "The Santa Clause" s Timom Allenom, kao i omiljena lutkarska adaptacija Dickensove priče, "The Muppet Christmas Carol".
Za one koji vole raspravljati je li riječ o božićnom filmu, Disney+ u svojoj kolekciji drži i akcijski klasik "Umri muški".
Najveća premijera mjeseca svakako je druga sezona hit serije "Percy Jackson and the Olympians", koja nastavlja pratiti avanture mladog poluboga i njegovih prijatelja.
Posebnu pažnju privlači i dokumentarni specijal "Kevin Costner Presents: The First Christmas", koji donosi jedinstven pogled na priču o Isusovom rođenju. Glazbeni fanovi s nestrpljenjem očekuju "Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show", ekskluzivni prikaz posljednjeg koncerta megauspješne turneje.
HBO
Apsolutni klasik je komedija "Vilenjak" (Elf) s Willom Ferrellom u ulozi Buddyja, čovjeka odgojenog na Sjevernom polu koji traži svog oca u New Yorku.
Za dozu čarolije tu je predivni animirani film "Polarni ekspres", dok će ljubitelje kaotičnog humora nasmijati "Najluđi Božić" (National Lampoon's Christmas Vacation) s Chevyjem Chaseom. Za one koji vole dašak horora u blagdanima, tu su uvijek zabavni "Gremlini".
SkyShowtime
SkyShowtime kombinira holivudske hitove i kvalitetan europski sadržaj. U njihovoj ponudi ističe se legendarni mrzitelj Božića – Grinch. Možete birati između igrane verzije "Kako je Grinch ukrao Božić" s nezaboravnim Jimom Carreyem ili novijeg animiranog filma "The Grinch".
Za ljubitelje romantičnih priča, tu je moderni klasik "Ljubav i praznici" (The Holiday), u kojem Cameron Diaz i Kate Winslet zamijene kuće i pronađu ljubav. Nezaobilazna je i romantična drama "Last Christmas" s Emilijom Clarke, inspirirana glazbom Georgea Michaela.
Ponudu upotpunjuju i brojni europski filmovi, poput švedske komedije "Djed je otac svoj djeci" (Santa is the father of all the children), koja na duhovit način prikazuje disfunkcionalno obiteljsko okupljanje.
