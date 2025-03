Što je zajedničko Eltonu Johnu, Sari Jessici Parker i Marciji Cross? Spaja ih današnji datum

Na današnji dan, 25. ožujka, svjećice na tortama gase tri sasvim različite, ali jednako sjajne zvijezde. Govorimo o glazbenom virtuozu Eltonu Johnu, modnoj ikoni Sari Jessici Parker i nezaboravnoj "kućanici" Marciji Cross.

Elton John slavi 78. rođendan i uskoro izdaje novi album, a nedavno je otkrio kako je zbog infekcije oka izgubio vid pa je morao izmijeniti svoj autogram. Na Instagramu je s pratiteljima podijelio niz rođendanskih čestitki koje je dobio.

Foto: Arne Dedert/DPA

Elton John, rođen kao Reginald Kenneth Dwight, globalna je glazbena ikona s karijerom koja traje više od pet desetljeća. Njegov prepoznatljiv stil, koji spaja rock, pop i glam, te suradnja s tekstopiscem Berniejem Taupinom, rezultirali su nekim od najupečatljivijih pjesama u povijesti glazbe. Od "Your Song" do "Rocket Man" i "Candle in the Wind", Elton John je prodao preko 300 milijuna ploča širom svijeta, što ga čini jednim od najprodavanijih glazbenika svih vremena.

Osim glazbenog uspjeha, Elton John je poznat i po svom aktivizmu, posebice u borbi protiv AIDS-a. Osnovao je Elton John AIDS Foundation, koja je prikupila stotine milijuna dolara za istraživanje i prevenciju HIV/AIDS-a.

Sarah Jessica Parker is spotted in New York City - USA | Foto: XPX/Press Association/PIXSELL

Glumica i modna ikona Sarah Jessica Parker slavi danas 60. rođendan. Najpoznatija je po ulozi Carrie Bradshaw u HBO-ovoj seriji "Seks i grad", a postala je sinonim za modu i stil. Njezina interpretacija kolumnistice koja istražuje ljubav i život u New Yorku osvojila je srca gledatelja diljem svijeta, a serija je postala kulturni fenomen. Uloga joj je donijela brojne nagrade, uključujući dva Emmyja i četiri Zlatna globusa.

Nakon "Seksa i grada", Sarah Jessica Parker nastavila je uspješnu karijeru na filmu i televiziji, a pokrenula je i vlastitu liniju cipela, SJP Collection. Glumica je već 28 godina u braku s kolegom glumcem Matthewom Broderickom s kojim ima troje djece. Glumica je nedavno snimila reklamnu kampanju za brend Zalando, a kazala je kako je biranje modne kombinacije poput ''priče koju pričamo o tome tko smo''.

ABC Summer 2011 TCA - California | Foto: /Press Association/PIXSELL

Marcia Cross danas slavi 63. rođendan, a poznata je po ulozi Bree Van de Kamp u popularnoj seriji "Kućanice", osvojila je publiku svojom interpretacijom naizgled savršene domaćice s mračnim tajnama. Uloga joj je donijela brojne nominacije za prestižne nagrade, uključujući Emmy i Zlatni globus.

Prije "Kućanica", Marcia Cross je gradila karijeru u sapunicama i televizijskim serijama, uključujući i zapaženu ulogu u "Melrose Placeu". Posljednjih godina, otvoreno je govorila o svojoj borbi s rakom anusa, naglašavajući važnost redovitih pregleda i razbijanja stigme povezane s tom bolešću.

Cross je nedavno reprizirala svoju ulogu opake Bree Van de Kamp u reklamnom spotu za francuski festival posvećen TV serijama koji se održava u Lilleu.