Što nakon Eurosonga? Angelina Mango i Baby Lasagna nastupit će na Sea Staru! 'Ponosni smo'

Jedno od najčešće postavljenih pitanja – gdje će Baby Lasagna održati prvi koncert nakon Eurovizije – konačno je dobilo odgovor: na glavnoj pozornici Sea Star festivala, u svom rodnom Umagu! I to ne sam, nego u sjajnom društvu još jedne eurovizijske favoritkinje i pobjednice San Rema Angeline Mango!

Baby Lasagna i Angelina Mango pridružit će se od 23. do 26. svibnja već napucanom lineupu šestog Sea Stara na kojem su Ofenbach, John Newman (u Hybrid DJ setu), Victoria iz Maneskina, Hot Since 82, Deborah de Luca, ARTBAT, INIKO, Ian Asher, Joker Out, Buč Kesidi, Senidah, Devito, Grše, Kuku$ i niz drugih atraktivnih regionalnih artista! Limitirane povoljnije ulaznice po cijeni od 49 eur za drugi najtraženiji domaći glazbeni festival i događaj kojim se lansira nova sezona u prodaji će biti najkasnije do 15. travnja ili ranije, ukoliko se kontingent rasproda!

- Kao što je Konstrakta bila prvi domaći headliner u povijesti Exita izuzetno smo ponosni što će jedan domaći izvođač, naš Umagež, predvoditi program Sea Stara. Baby Lasagna je nevjerojatno talentiran glazbenik i sigurni smo da ćemo na festivalu proslaviti Eurovizijsku pobjedu s fanovima iz cijelog svijeta – izjavio je osnivač i direktor Sea Star i EXIT festivala, Dušan Kovačević.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Baby Lasagna novi je glazbeni projekt umaškog kantautora Marka Purišića čija je pojava na sceni oduševila slušatelje diljem Europe, ali i svijeta. Marko je Baby Lasagnu stvorio kako bi mogao stvarati glazbu koju želi prezentirati javnosti. Kroz, kako sam

kaže, predvidljive glazbene aranžmane i melodije koje lako ulaze u uho, Marko svojim stihovima nastoji poslati važniju i dublju poruku o različitim problemima današnjice, a glavna mu je misija zabaviti slušatelja dok osvjetljava društvene i duhovne izazove s

kojima se pojedinci i društvo susreću. Važnu je poruku uklopio i u svoju pjesmu „Rim Tim Tagi Dim“ s kojom su se poistovjetili milijuni ljudi: pjesma na Spotifyju broji preko tri milijuna streamova, a spot je na YouTube-u u mjesec i pol dana uspio skupiti 2,7 milijuna pregleda. Mnogima su oči trenutno uprte u eurovizijske kladionice i predviđanja, a upravo Baby Lasagna dominira ljestvicama kao jedan od najvećih favorita.

Na prvom je mjestu proveo čak 32 dana. Osim eurovizijskog megahita, Baby Lasagna iza sebe ima još dvije pjesme „Don't hate yourself, but don' love yourself too much“ i „IG BOI“. Nakon što osvoji stage Eurovizije, Baby Lasagna razvalit će svojim iščekivanim nastupom na domaćem terenu.

Foto: Instagram

Angelina Mango još je jedna eurovizijska favoritkinja koja se na kladionicama nalazi odmah iza omiljenog hrvatskog predstavnika. Angelina je 22-godišnja kantautorica i pobjednica 74. izdanja Festivala Sanrema, a u povijest ulazi i kao prva žena koja je u posljednjih 10 godina pobijedila na najvećem i najvažnijem glazbenom i televizijskom događaju u Italiji. Angelina će Italiju na Euroviziji predstavljati pjesmom „La noia“, suvremenom cumbiom koja je osvojila Internet. Pjesma broji preko 25 milijuna pregleda na YouTube-u i čak 46 milijuna streamova na Spotifyju. Osim toga, „La noia“ ruši rekorde: na dnevnoj je ljestvici Spotifyja zabilježena kao prva pjesma ženske solo izvođačice s najviše streamova, a našla se i na Top 100 ljestvici Spotify Globala. U nekoliko je mjeseci mlada Angelina osvojila šest platinastih i dvije zlatne ploče, a turneja najavljena za jesen 2024. godine već se rasprodaje. Angelina Mango na talijanskoj se sceni afirmirala već nagrađivanim singlom „Ci pensiamo domani“ s albuma „Voglia di vivere“ objavljenog u svibnju 2023. godine, a njezin je uspjeh konačno potvrdio singl „Che t'o dico a fa“. Mlada kantautorica na svom YouTube kanalu broji više od 81 milijun pregleda, a posebno je voli generacija Z koja je vjerno prati i svoju joj podršku redovito pruža na društvenim mrežama.

Sea Star Festival prizvat će sunce i otvoriti ljeto eksplozivnim lineupom i besprijekornom produkcijom od 23. do 26. svibnja 2024. godine. Kao i dosad, dva glavna dana festivala bit će petak i subota, 24. i 25. svibnja, dok će četvrtak i nedjelja biti rezervirani za Welcome Day i After Party.