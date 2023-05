Što o Letu 3 pišu po društvenim mrežama od prolaska u finale? Hejt komentari su od ŠČobana!

Riječki rokeri Let 3 svakako su imali jedan od najoriginalnijih nastupa na ovogodišnjem Eurosongu. S pozornice ih je publika Uu utorak ispratila gromoglasnim aplauzom, o njima su pisali brojni strani mediji, na kladionicama su trenutno na 13. mjestu, no mišljenja gledatelja o 'Mami ŠČ' ostala su podijeljena.

Zato smo prelistali društvene mreže i izdvojili najzanimljivije komentare.

- Bio sam tako sretan kada su prošli. Osjetio sam olakšanje kada sam vidio da javnost voli kao i ja - napisao je jedan obožavatelj.

- Ovo je tako sramotno! 0 bodova - izrazili su pojedinci neslaganje.

Pohvale su uvjerljivo prevladale, ali su neki zamjerali dečkima što su se skinuli u donje rublje.

- Super pjesma, ali zašto moraju biti u donjem rublju - komentirala je čitateljica.

Neki su pak bili kreativni, pa su slagali razne igre riječi.

- Negativni komentari su samo od ŠČobana - našalio se obožavatelj.

- New Bohemian Rhapsody, Kako se ovo može nekome sviđati?, Prlja, ozdravi do subote i u nove uspjehe, Idemo spisati povijest, do pobjede, Ajde, dobri ste, RaŠČurite dečki, Ja se samo divim Let3 kako tako stari ljudi imaju energije i ideja za zaj*banciju. Ludi ko... gaće - pisali su dalje obožavataelji i oni koji to nisu.

-Hrvatskoj je napokon prestalo biti toliko stalo, poslala je nešto 'izvan okvira' i odmah se kvalificirala u finale - zaključak je djela obožavatelja Eurosonga.

