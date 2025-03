Što se krije iza maske u TLZP? Marko Bošnjak iza kulisa showa prošetao s gumenim grudima

Naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu, Marko Bošnjak, u drugoj epizodi popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato" došao je na svoj teren. Postao je kraljica popa Madonna i donio dašak svjetskog spektakla u studio. Izjavio je kako su pripreme za ovaj nastup bile puno izazovnije, ali je Marko uspio sve savladati te oduševio prisutne! S glazbenicom se, kako je priznao, poistovjetio.

- Madonna i ja smo zapravo iste osobe, ona je rebel isto kao i ja - rekao je Marko Bošnjak prije izlaska na pozornicu..

Ono što se događalo iza kulisa, dok se maska radila, posebno je zabavilo fanove. Šminkerica Marina Mamić objavila je story na Instagramu gdje Marko s gumenim grudima šeće i elegantnije se kreće od nekim misica. Šala je uvijek prisutna kako bi višesatna šminkanja prošla što brže i ležernije.

Foto: Instagram

Po izlasku na pozornicu Marko je izveo Madonnin hit iz '90-ih "Vogue". Goran Navojec, koji je sjedio u žiriju, nije skrivao svoje oduševljenje.

- Prvo da raščistimo - bio si fantastičan! Ono što me posebno fasciniralo je kako vladaš falsetom. Fizički si donio apsolutno njezinu dozu senzualnosti na koju ona bazira svoj nastup, pogotovo u ovoj fazi karijere. Ja bih to nazvao rezerviranom zainteresiranošću i to si stvarno napravio besprijekorno - rekao je Navojec, a s njim su se složili i ostali članovi žirija.

Foto: Instagram

Reakcije na njegovo oponašanje Madonne za vrijeme priprema bile su šarolike, no bilo je onih koji nisu krili oduševljenje: "Bravo Marko, samo nastavi biti to što jesi", "Svaka čast za hrabrost", samo su neki od komentara gledatelja.

Madonna je nerijetko bila žestoko kritizirana, a kako je to biti na meti kritika osjetio je to ranije i sam Marko, posebice nakon prve epizode showa. Naime, u prvoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato", Marko baš i nije bio zadovoljan likom kojeg je dobio, odnosno, kako je istaknuo, nije imao nikakve poveznice s Mladenom Grdovićem. Izveo je njegovu poznatu pjesmu "Ćaćine riči (Evo mene moji ljudi)".

Foto: Luka Dubroja

Ako je suditi prema komentarima, ni gledatelji nisu bili zadovoljni. Iako je njegova vokalna izvedba bila odlična, gledatelji su kritizirali masku koja baš i nije nalikovala na legendarnog pjevača. Upitali smo ga tada za komentar na emisiju, ali nam se nije javio.

Kratko je tek, za Slobodnu komentirao kako ne zna za tu emisiju te da nema televiziju doma niti je gleda. Ipak, Grdović je za Marka Bošnjaka čuo, kao i za niz homofobnih uvreda koje je mladi pjevač doživio otkako je odnio pobjedu na Dori.

- Meni je imao dobar nastup na Dori. Mali će na Eurosongu prosperirati jer je gej! I mogao bi uspjeti u Europi. Iako sumnjam da će postići bolji uspjeh od našeg drugog Marka, odnosno Baby Lasagne. Želim mu svu sreću. Nije u redu to što mu rade sad, svi ti negativni komentari, to je jako teško za svaku osobu, ja sam svašta prošao u životu, vjerujte to nije lako. Ne treba to raditi, da ga toliko gade. On je pokazao jedan svoj imidž u ovom 21. stoljeću koje bi trebalo biti moderno - komentirao je svojevremeno Grdović.

Nakon prve epizode nove sezone showa Devinu Juraju hodanje u štiklama više nije strano, međutim, ovoga ih je puta mogao ostaviti na polici. Naime, gljiva mu je dala jednu glazbenu zvijezdu kojoj se posebno razveselio. Riječ je o glavnom vokalu talijanske grupe Måneskin – Damianu Davidu. Već su ga ranije uspoređivali sa seksi talijanskim pjevačem pa je nekim gledateljima isprva bilo teško odrediti je li original došao na scenu TLZP-a! Prije nastupa priznao je kako je njegov veliki fan.

- Ja mislim da će sad svi komadi u Zagrebu i šire poluditi za tobom, sve dame ovoga svijeta, ajme kakva energija, ti si lud, lud, mlad i lud, bravo - poručila mu je Minea.

Druga epizoda showa, složili su se mnogi, donijela je eksploziju emocija, spektakularnih transformacija i izvedbi, a pozornicu je definitivno "pomela" Marcela Oroši, koja je odnijela pobjedu. U liku Doris Dragović sjajno je otpjevala pjesmu "Dajem ti srce" te osvojila publiku i žiri.

Foto: Luka Dubroja/Nova TV

Njezin nastup bio je emotivan i snažan, a stasom i glasom na pozornicu je uspješno donijela lik jedne od najpoznatijih domaćih pjevačica, što su prepoznali članovi žirija i ostali kandidati. Članovi žirija nisu štedjeli na komplimentima.

- Marcela, donijela si Doris na neki svoj način. Ti si to uspjela prenijeti svakom riječju, svakim ispjevanim stihom i bila si sjajna, zaista - rekao je Mario Roth.

I Marcela je podijelila svoje dojmove s nastupa: "Na nastupu mi je bilo stvarno magično jer ova pjesma je emotivna i posebna, i zaista sam osjetila svaku riječ. Pokušala sam biti i Doris, ali isto tako i Marcela, koja osjeti taj tekst..."