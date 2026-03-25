Napeto u Survivoru! 'Crna sam ovca, uprskao sam im planove!'

Nakon „čarobne noći“ u kojoj je žuti tim čitao pisma svojih najmilijih, u Survivoru će uslijediti novi veliki test izdržljivosti, fokusa i timske povezanosti. Emocije koje će nositi iz prethodnog dana žuti će pokušati pretvoriti u dodatnu snagu, dok će zeleni u novi izazov ući opterećeni unutarnjim odnosima i potrebom da pronađu novo rješenje za situaciju u plemenu.

Naime, zeleni su imali plan da u slučaju poraza na plemenskom vijeću izglasaju Stefana, no nakon što je osigurao osobni imunitet, ta će opcija otpasti i otvorit će se prostor za drukčije odluke. „Da nije osvojio imunitet, vjerojatno bi ga izglasali, ali sada mora doći do promjene plana“, reći će Njegoš, a Stefan komentirati: „Ja sam crna ovca u plemenu, uprskao sam im planove da me izbace.“

Foto: Nova TV

Natjecatelje će čekati zahtjevan poligon koji će se igrati u parovima, i to u moru na plaži Palmilla. Upravo će ondje obje ekipe pokušati doći do ključne pobjede i izbjeći odlazak na plemensko vijeće. Igru će otvoriti Boris i Marin za žute te Njegoš i Srećko za zelene, a početak će odmah pokazati koliko će motivacija, energija i međusobna koordinacija biti važni u borbi za sigurnost.

Žuti će u nadmetanje ući dodatno napunjeni emotivnim gorivom, ali i svjesni da im ni to neće biti dovoljno bez koncentracije i timskog sklada. „Kad povičem, bolje da se maknu od mene“, reći će Paula, spremna za nadmetanje na poligonu, a Roko će dodati: „Kad su veliki ulozi, onda su i velika davanja!“

Foto: Nova TV

Pred oba plemena bit će izazov koji neće tražiti samo snagu, nego i mirnoću i suradnju, a koji će tim pokazati da je spreman za takav izazov ne propustite pogledati večeras u novoj epizodi Survivora.