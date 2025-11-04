Što se zbiva? Misica Laura Gnjatović nestala s Instagrama

Hrvatska misica Laura Gnjatović (23) otputovala je na Tajland gdje će 21. studenoga nastupiti na 74. izdanju Miss Universe. Laura će biti među 130 missica iz cijelog svijeta, a za nastup na svjetskoj pozornici odabrala je nacionalni kostim kojeg potpisuje dizajner Juraj Zigman, koji je inspiriran plemenitom periskom, školjkom gotovo izumrlom u Jadranu.

Međutim, njeni obožavatelji primijetili su u utorak navečer kako je lijepa Laura izbrisala svoj profil na Instagramu, na kojemu je do tada bila aktivna. Nadaju se kako je odlazak Laure s društvene mreže kratkotrajan, te da će vrlo brzo ponovno aktivirati svoj profil.

Podsjetimo, Laura je 2. studenog stigla u Tajland gdje će predstavljati Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025, a već sudjeluje u pratećim aktivnostima i druženju s drugim kandidatkinjama.