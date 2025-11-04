Što se zbiva? Misica Laura Gnjatović nestala s Instagrama

Obavijesti

PROFIL NIJE PRONAĐEN

Foto: Instagram

Naša lijepa misica Laura Gnjatović trenutno se nalazi na Tajlandu gdje se priprema za izbor Miss Universe. Sada je iznenada izbrisala svoj profil na Instagramu na kojemu je redovito s pratiteljima dijelila novosti

Hrvatska misica Laura Gnjatović (23) otputovala je na Tajland gdje će 21. studenoga nastupiti na 74. izdanju Miss Universe. Laura će biti među 130 missica iz cijelog svijeta, a za nastup na svjetskoj pozornici odabrala je nacionalni kostim kojeg potpisuje dizajner Juraj Zigman, koji je inspiriran plemenitom periskom, školjkom gotovo izumrlom u Jadranu. 

Međutim, njeni obožavatelji primijetili su u utorak navečer kako je lijepa Laura izbrisala svoj profil na Instagramu, na kojemu je do tada bila aktivna. Nadaju se kako je odlazak Laure s društvene mreže kratkotrajan, te da će vrlo brzo ponovno aktivirati svoj profil.

Podsjetimo, Laura je 2. studenog stigla u Tajland gdje će predstavljati Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025, a već sudjeluje u pratećim aktivnostima i druženju s drugim kandidatkinjama. 

Lijepa Laura Gnjatović nije osvojila samo srca domaćeg žirija, već i obožavatelja ovog prestižnog natjecanja u ljepoti diljem svijeta. Svi su zapanjeni njenom pojavom i nastupom

