Što sve posjeduje Miša Grof? Kuću u Beogradu, 18 stanova, grobnicu od 500.000 eura...

Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, počeo je rat sa udovicom pokojnog sina Nikolinom Ristović ex Pišek za nasljedstvo. Nakon što je prošlo četrdeset dana od smrti Vidoja Ristovića, počelo je prepucavanje oko nekretnina, umjetnina i novca između svekra i snahe.

Kako je Miša rekao za Kurir, sve nekretnine se vode na njega jer ih je i on naslijedio od svog djeda. Evo, što sve Miša posjeduje.

- Ona ne može da dijeli moju imovinu! Kako, bre, ona da dijeli moju djedovinu? Naslijedio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. To je bilo oduzeto mom djedu i vraćeno je meni. Naslijedio sam i grobnicu od mramora i bronze na Novom groblju koja vrijedi pola milijuna eura. I sada, kako bi ona mogla dijeliti sa mnom imovinu moga djeda i oca, moje majka? Što će ona dijeliti, ja ništa ne razumijem?! Sve se vodi na mene - rekao je Miša Grof za Kurir i nastavio:

- Vidoje je skupljao antikvitete, on je to volio i pažljivo birao. Poklonit ću ih povijesnom muzeju. Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on volio ona nosi u Hrvatsku ili da razvlači ovdje i prodaje ih. On ih je volio i kupovao ih je, ali ne s njenim novcem, nego s mojim - nadodao je on.

Miša Grof, kako su pisali srpski mediji, u svom vlasništvu ima impozantne umjetnine, kao i umjetničke slike vrijedne i po 100.000 eura.

Nikolina Pišek je rekla da njen svekar njoj i njenoj kćeri uskraćuje zakonski naslijeđena prava.

- Otac moga supruga nije njegov zakonski nasljednik te nema nikakva prava da raspolaže Vidojevom imovinom koju je neosnovano prisvojio - izjavila je Pišek nakon Mišinih uvreda.

