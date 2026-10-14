Što vas u srijedu čeka u vašim omiljenim sapunicama? Tužitelj opet otvara slučaj Ante Vukasa

Divlje pčele

RTL 20:15

Ivica se ipak vraća kući, ali više nije isti. Petar doživi šok kada otkrije da je njegova teta Katarina u zatvoru. Neven je došao u Vrilo kao novi tužitelj te ponovno otvara slučaj Ante Vukasa. Krneta prima poziv od inspektora koji želi znati što se događa u njegovu zatvoru.

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La promesa

HRT 1 13:20

Martina se pokušava približiti Jacobu. Carlo sumnja u očinstvo djeteta i zatekne Maríju Fernández sa Samuelom.

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Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Kidd regrutira Carvera, Cappa i Tonyja da joj pomognu pripremiti nove poručničke odaje. Severide i detektiv Pryma nerado se udružuju kako bi radili na policijskoj istrazi. Postaja 51 juri gasiti požar u kinu, dok je Violet u suzama.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Ivku je potreslo pismo s ostavinske rasprave pa je izgubila svijest, a Macani i Gotovci tome pripisuju veliki napor i iznenađenje. I dok Vesna suosjeća s Bilandžić-Gelbovima, Vinko je potpuno u ekstazi. Luce saznaje da je Janko upoznao doktoricu, ali se neugodno iznenadi kad shvati da joj nije rekao da je u braku.

Foto: NOVA TV

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Svi su u šoku nakon što je Ksenija došla u mjesto i ošamarila sina. Vito joj pokuša objasniti situaciju, ali razočarana Ksenija ne želi ni čuti. Vito pokušava smiriti Korinu, koja je svjesna da bi mogli biti razotkriveni svakog trenutka. Ante se lomi bi li "posudio" Lovorkin novac kako bi platio svećenika, a Lovorka, kad sazna za obiteljski ručak kod Harangi, odluči da bi i Glamuzine mogle doći.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Luísa se vraća kući iz banke i govori Miguelu da ima novac koji su otmičari tražili. Baš tad primaju poziv, no nije jasno je li s druge strane muškarac ili žena.