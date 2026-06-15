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Što vas večeras čeka u novoj seriji 'Nasljednik'? Sevda otkriva Melek bolnu istinu...

Piše 24sata,
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Što vas večeras čeka u novoj seriji 'Nasljednik'? Sevda otkriva Melek bolnu istinu...
Foto: ulgen.blue

Doznajte što će se događati u novoj epizodi serije 'Nasljednik' od 21.15 na Novoj TV

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Dok se Serhat pokušava nositi s posljedicama odluka koje nije želio donijeti, Melek sve više osjeća da se udaljava od čovjeka kojeg je upoznala i zavoljela. Njegov položaj age, moć koju nosi i svijet kojem pripada počinju ga mijenjati, a upravo to u Melek budi najveći strah.

Saznanje da bi Akif mogao skrivati mračnu tajnu pretvara Yıldız u opasnu protivnicu koja sada raspolaže informacijom sposobnom uzdrmati temelje cijelog konaka. U međuvremenu, Akif poduzima sve kako bi zaštitio svoj položaj, čak i po cijenu novih zločina.

Borba za moć se zahuktava, a Melek se suočava s još većim šokom. Sevde joj otkriva da možda nije dijete ljudi koje je cijeli život zvala roditeljima. To saznanje otvara vrata davno zakopanim tajnama o njezinu podrijetlu i povezanosti s Urfom. Dok Nergis i Hilmi pokušavaju zaštititi kćer od istine, Melek sve više osjeća da je odgovorima bliže nego ikad prije.

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