Što vas večeras čeka u novoj seriji 'Nasljednik'? Sevda otkriva Melek bolnu istinu...

Dok se Serhat pokušava nositi s posljedicama odluka koje nije želio donijeti, Melek sve više osjeća da se udaljava od čovjeka kojeg je upoznala i zavoljela. Njegov položaj age, moć koju nosi i svijet kojem pripada počinju ga mijenjati, a upravo to u Melek budi najveći strah.

Saznanje da bi Akif mogao skrivati mračnu tajnu pretvara Yıldız u opasnu protivnicu koja sada raspolaže informacijom sposobnom uzdrmati temelje cijelog konaka. U međuvremenu, Akif poduzima sve kako bi zaštitio svoj položaj, čak i po cijenu novih zločina.

Borba za moć se zahuktava, a Melek se suočava s još većim šokom. Sevde joj otkriva da možda nije dijete ljudi koje je cijeli život zvala roditeljima. To saznanje otvara vrata davno zakopanim tajnama o njezinu podrijetlu i povezanosti s Urfom. Dok Nergis i Hilmi pokušavaju zaštititi kćer od istine, Melek sve više osjeća da je odgovorima bliže nego ikad prije.