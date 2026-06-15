Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Nakon Bekir-agine smrti Serhat nevoljko preuzima odgovornost. Iako ga cijeli kraj počinje doživljavati kao novog agu, Serhat se teško miri s ulogom koju nikad nije želio.

La Promesa

HRT1 13:20

Jacobo se pomiri s Martinom. Adrianu stigne novo Catalinino pismo. Leocadia dopusti oproštajni izlet svoje kćeri s Currom. Beltrán prizna Jacobu da će se oženiti Angelom.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dok se tim napokon približava nakon svih silnih istraga narkobosu Javieru Escanu, Voight je prisiljen lagati svojoj doušnici Anni kako bi je zadržao na pravom putu.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Nesreća koju su doživjeli Zerrin i Kaya ostavlja zauvijek mijenja njihov pogled na budućnost. Dok ih zajednička bol povezuje kroz teške trenutke, postaje jasno da se ništa više ne može vratiti na staro.

Foto: NOVA TV

San snova

RTL 20:15

Maja i Alen moraju se pripremiti na posljedice pljačke. Nakon neočekivanih vijesti, Mirko se ponovno zadužuje u klubu i tako pronalazi potencijalno rješenje za stan. Lada se pobrinula da Herman čak ni u wellnessu nema mira. Nakon nogometnih i obiteljskih tegoba Alen utjehu pronalazi tamo gdje ne bi trebao - u staroj vezi.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Enrique poljubi Valeriju, a ne zna da njezin muž sve promatra u tišini. Iz daljine on sluša kako ga Valeria brani, ali šteta je već učinjena.