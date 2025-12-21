Otkrijte što vas večeras 21. prosinca očekuje na glavnim TV kanalima! Najveći filmski hitovi i omiljene serije na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV, uz preporuke najboljih filmova s drugih kanala
Što večeras gledati na TV-u?
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje filmova i serija! Uz spektakularne blockbustere i popularne emisije, svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo vam pregled najvažnijeg večernjeg sadržaja na glavnim kanalima te preporuke najboljih filmova s drugih programa koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 večeras donosi pravu filmsku avanturu uz omiljenog arheologa! Nakon informativnog programa i zabavnog kviza, u udarnom terminu stiže klasik iz franšize Indiana Jones.
20:08 LOTO 6
20:15 Superpotjera
21:17 Indiana Jones i posljednji križarski rat
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje glazbe i sporta. Uživajte u gala koncertu, zanimljivom dokumentarcu i sportskim analizama.
18:54 Božićni Gala koncert u Bjelovaru 2025.
20:16 Kad sam bio Roger Moore (dokumentarni film)
21:05 Stadion
RTL
RTL vas vodi u svijet obiteljskih komedija i romantičnih zabava. Ne propustite treći nastavak kultnog božićnog filma "Sam u kući", a kasnije se opustite uz komediju "Dozvola za brak".
19:00 RTL Danas
20:15 Sam u kući 3
22:25 Dozvola za brak
Nova TV
Nova TV večeras donosi spektakularni show "Supertalent" koji okuplja najbolje talente iz cijele Hrvatske, a kasnije slijedi inspirativna biografska drama.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Supertalent
23:00 One su bombe
RTL2
RTL 2 nudi večer punu akcije i humora uz popularne serije. Pratite napete trenutke u policijskoj postaji Chicaga, zatim se opustite uz hit-komedije.
19:00 Dr. House
19:50 Chicago P.D.
20:40 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
Doma TV
Doma TV donosi ljubiteljima znanstvene fantastike i akcije pravu poslasticu – "Blade Runner 2" i "Hancock" garantiraju uzbudljiv filmski maraton!
18:20 Škorpion
19:05 Škorpion
20:00 Blade Runner 2
22:45 Hancock
Od filmskih hitova večeri izdvajamo:
"Jedi moli voli" (Star Movies, 20:05) – Julia Roberts u inspirativnoj priči o putovanju i samospoznaji.
"Edward Škaroruki" (Star Movies, 17:55) – Tim Burtonov klasik s Johnnyjem Deppom kao neobičnim izumom s oštricama umjesto ruku.
"Romeo i Julija" (Star Movies, 23:05) – moderna ekranizacija vječne Shakespeareove tragedije.
"Knjižničar 2" (AMC, 09:10, repriza u večernjim satima) – avanturistički nastavak s Noahom Wyleom.
"Igra pobjednika" (Viasat Kino Balkan, 11:45, repriza u večernjim satima) – sjajna sportska drama s Bradom Pittom.
