Što večeras gledati na TV-u?

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje filmova i serija! Uz spektakularne blockbustere i popularne emisije, svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo vam pregled najvažnijeg večernjeg sadržaja na glavnim kanalima te preporuke najboljih filmova s drugih programa koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večeras donosi pravu filmsku avanturu uz omiljenog arheologa! Nakon informativnog programa i zabavnog kviza, u udarnom terminu stiže klasik iz franšize Indiana Jones.

20:08 LOTO 6

20:15 Superpotjera

21:17 Indiana Jones i posljednji križarski rat

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje glazbe i sporta. Uživajte u gala koncertu, zanimljivom dokumentarcu i sportskim analizama.

18:54 Božićni Gala koncert u Bjelovaru 2025.

20:16 Kad sam bio Roger Moore (dokumentarni film)

21:05 Stadion

RTL

RTL vas vodi u svijet obiteljskih komedija i romantičnih zabava. Ne propustite treći nastavak kultnog božićnog filma "Sam u kući", a kasnije se opustite uz komediju "Dozvola za brak".

19:00 RTL Danas

20:15 Sam u kući 3

22:25 Dozvola za brak

Foto: rtl

Nova TV

Nova TV večeras donosi spektakularni show "Supertalent" koji okuplja najbolje talente iz cijele Hrvatske, a kasnije slijedi inspirativna biografska drama.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Supertalent

23:00 One su bombe

Foto: Nova Tv

RTL2

RTL 2 nudi večer punu akcije i humora uz popularne serije. Pratite napete trenutke u policijskoj postaji Chicaga, zatim se opustite uz hit-komedije.

19:00 Dr. House

19:50 Chicago P.D.

20:40 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV donosi ljubiteljima znanstvene fantastike i akcije pravu poslasticu – "Blade Runner 2" i "Hancock" garantiraju uzbudljiv filmski maraton!

18:20 Škorpion

19:05 Škorpion

20:00 Blade Runner 2

22:45 Hancock

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

"Jedi moli voli" (Star Movies, 20:05) – Julia Roberts u inspirativnoj priči o putovanju i samospoznaji.

"Edward Škaroruki" (Star Movies, 17:55) – Tim Burtonov klasik s Johnnyjem Deppom kao neobičnim izumom s oštricama umjesto ruku.

"Romeo i Julija" (Star Movies, 23:05) – moderna ekranizacija vječne Shakespeareove tragedije.

"Knjižničar 2" (AMC, 09:10, repriza u večernjim satima) – avanturistički nastavak s Noahom Wyleom.

"Igra pobjednika" (Viasat Kino Balkan, 11:45, repriza u večernjim satima) – sjajna sportska drama s Bradom Pittom.