Stoka: 'Razbijali smo boce na glavi i tako osvojili publiku...'

Prekinuli smo nastup i potjerali aktere s koncerta koji smo mi preuzeli i počeli smo repat svoje pjesme. Došao je i Neredov kum s gajbom pivskih boca koje je razbijao na glavi jednu za drugom i osvojili smo publiku, ispričao je reper Marin Ivanović Stoka (37). Reper je svoju karijeru započeo devedesetih kada je, zajedno s kolegom Markom Lasićem Neredom (38), stvorio hrvatsku repersku scenu.

Foto: Privatni album REPER S KVATRIĆA Kao dječak, Stoka je bio zaluđen repanjem starijeg kolege Targeta

STANKA OD 15 GODINA

- Odmah se desila ta jedna kemija između nas i publike, bili smo poznati po tome da uzimamo mikrofone, to je bila naša specijalka. Kad vidimo nekoga da repa mi se penjemo, guramo ga s bine, mičemo ga, bacamo ga dolje i počinje naš nenajavljeni koncert, po tome smo bili posebni - rekao je Stoka.

Prošlo je već 15 godina od njihovog zajedničkog nastupanja, ponovno će zarepati pred publikom u maloj dvorani Doma sportova 6. listopada ove godine. Po prvi puta će izvesti cijeli njihov prvi album, naravno uz ostale hitove koji su nastali kroz 20 godina njihove karijere.

Foto: Privatni album DOBRO DRUŠTVO U samim glazbenim počecima Stoka se družio s pokojnim glazbenim velikanom Dinom Dvornikom

- Mislim da 15 godina ima svoju težinu, naš dvojac i naše priče imaju svoju težinu, ne želim tu težinu izgubiti u velikoj dvorani, ali ne želim ni podcijeniti publiku i raditi to u diskoteci - objasnio je.

JOSIPA DRAŽA OD NEREDA

Osim Nereda, na koncertu će biti još jedna osoba koja je Stoki prirasla srcu te se njihovom zajedničkom nastupu veseli više nego samom Neredu.

- Srce mi je kao kuća da je gospođa Josipa Lisac potvrdila dolazak jer to je po meni najposebniji moment tog koncerta. Veselim se i Neredu i svima, ali Josipa je za mene nešto posebno - priznao je Stoka koji je, dok je imao 22 godine, zamolio Josipu da posluša njegovu pjesmu jer je želio da mu baš ona otpjeva refren. Nije mu bilo lako pridobiti Josipu da mu gostuje. No skovao je plan, smogao hrabrosti i glazbena diva nije ga mogla odbiti. Pristala je i “zatvorila” Stokinu ideju velikog koncerta.

Foto: Privatni album Kad smo vidjeli nekoga da repa, popeli bismo se na pozornicu, uzeli mu mikrofon i nastavili s koncertom, prisjetio se Stoka

- Rekla je, onako pristojno, da ona baš ne radi takve stvari s reperima. Ali ja sam odfurao pjesmu na CD-u i buket ruža raznobojnih i taj dan popodne ona me nazvala i rekla da je oduševljena - ispričao je reper. Stoka se nikada nije odselio iz svog zagrebačkog kvarta, Kvatrića, koji mu je dao sve što danas je i sve što danas zna. Ipak, smatra da je kvart izgubio svoj pravi smisao jer nove generacije koje tamo odrastaju nemaju istu prošlost kao ekipa iz devedesetih.

- Izgubili su klinci kvartovski identitet. On je sada više u teoriji kao iz kojeg si kvarta. Mi smo se igrali po dvorištima, krali smo voće i preskakali ograde. Mislim da smo zato mi danas čvršći, imamo neko drugačije iskustvo od današnjih klinaca koji odrastaju uz prenagomilan internetski sadržaj - objasnio je. Osim velikog povratka na koncerte, Stoka je priznao i zašto je uopće i prestao toliko raditi i nastupati.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

DANAS IDE RANO SPAVATI

- Prestao sam raditi koncerte radi svoje predstave ‘Stara škola kreka’. Zato što idem rano spavati i teško mi je čekati ponoć kad počnem s koncertom u nekoj diskoteci, a za predstavu dođem u osam sati navečer i do pola deset sam gotov - rekao je te nadodao kako njegova publika koja sluša njegovu glazbu ne dolazi na koncerte, već dolaze svi ostali koji nisu njegova publika. Tako je, kako kaže, već pola Sabora gledalo njegovu predstavu.

Foto: Privatni album Brojne tetovaže i lanac s križem oko vrata dio su imidža od početka karijere

- Tu dolaze stari i mladi ljudi, škole, doktori, profesori, sportaši i političari. Pola Sabora je već gledalo predstavu, ali sad dolaze s djecom i poznate osobe iz javnog života furaju klince jer žele da čuju. Policija je zaljubljena u predstavu, kažu da to mora ići u lektiru za školu - izjavio je reper. Stoka inače ima 105 kilograma, ali je trenutno na dijeti upravo zbog koncerta. Naime, želi skinuti pet do sedam kilograma kako bi lakše mogao repati i publici priuštiti najbolju noć hrvatskog repa nakon 15 godina.

- Niti cugam, niti pušim. Moramo biti u velikoj kondiciji da mogu to napraviti, koliko god to bilo smiješno. Sve mi ide u trbuh, a u repu su potrebna pluća i što sam ležerniji s trbuhom to mi je lakše repati - objasnio je zdravi reper. Iako je u njegovim tekstovima u početku bilo jako puno psovki, te je ujedno bio i prvi hrvatski izvođač koji je psovao u pjesmama, danas je to izbacio iz svog repertoara. Ali ostao je dosljedan, kako kaže, svom stilu repanja koji je izgradio u kvartu i s kojim se svatko može poistovjetiti.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL Na svojim koncertima želi imati interakciju s publikom

NEKAD SMO BILI NITKO I NIŠTA

- Danas sam ponosan na to iz razloga, jer kad bi te netko stavio u identitet repera prije 20 godina, smijali su ti se. Mi ti klinci koji smo bili nitko i ništa iz kvartova, stvorili smo jednu cijelu novu supkulturu - zaključio je Stoka.

Foto: Privatni album

