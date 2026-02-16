Stol pun knjiga: Marko Kutlić i u finalu čitao knjigu, sa sobom na Doru donio i filozofsko djelo

Marko Kutlić bio je jedan od finalista Dore.2026., gdje je nastupio pjesmom Neotuđivo. No osim pjesmom Kutlić je ponovno privukao pozornost tako što je čitao knjigu nakon nastupa, odnosno dok je čekao rezultate glasanja publike i žirija.

Naime, kamere su ponovno u green roomu nekoliko puta uhvatile Kutlića u nesvakidašnjem izdanju za jedno glazbeno natjecanje – umjesto druženja s članovima tima i ostalim natjecateljima, u ruci je držao knjigu i mirno čitao, baš kao i u polufinalu. Na stolu ispred njega nalazilo se još nekoliko knjiga.

Foto: HRTi/Screenshot

Iako kamere nisu uspjele zabilježiti točno koju knjigu čita Kutlić, vidi se kako djevojka koja sjedi pokraj njega čita filozofsko djelo 'Umrijeti za ideje' autora Costic Bradatana. Ova knjiga govori o susretu filozofa i smrti promatranom s različitih gledišta: tradicije filozofije kao umjetnosti življenja; tijela kao oruđa samotranscendencije; smrti kao klasične filozofske teme; pripitomljavanja smrti i samooblikovanja; te konačno, žrtvovanja filozofa i mučeničke smrti, praćene apoteozom i nestankom u mitu, piše Ljevak.hr.

Foto: HRTi/Screenshot

Podsjetimo, Kutlić je u polufinalu čitao duhovni klasik Nasljeduj Krista, djelo koje je napisao Toma Kempenac. Odabir štiva dodatno je naglasio Kutlićevu povučenost i osobni pristup večeri koja je za većinu natjecatelja ispunjena napetošću i slavljem.

