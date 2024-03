Stone je otkrila ime producenta koji ju je prisilio na seks u filmu, a njen kolega ju sad napao...

Glumica Sharon Stone (66) otkrila je identitet producenta koju ju je natjerao na seks s kolegom, piše Daily Mail. Htio je poboljšati njihovu kemiju, a o situaciji je Stone pričala i u svojim memoarima. Sada je otkrila da je u pitanju producent Robert Evans. On ju je prisilio da spava s Billyjem Baldwinom, bratom Aleca Baldwina, u filmu 'Silver' 1993. godine.

- Pozvao me u svoj ured. Trčao je po svom uredu sa sunčanim naočalama i objašnjavao mi da je on spavao s Avom Gardner i da bih ja trebala spavati s Billyjem Baldwinom, jer ako spavam s njim, on će biti bolji. A trebali smo da bude bolji u filmu... Kad bih se poseksala s njim, to bi spasilo film - rekla je glumica ranije, a za istu je ulogu predložila Michaela Douglasa.

- Nisam morala spavati s Michaelom Douglasom. Michael je mogao doći na posao, dobiti upute, uvježbati ih i izvesti - ispričala je.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Nakon što je ona otkrila o kojem je producentu riječ, oglasio se Billy Baldwin te ju napao. Rekao je da je 'povrijeđena jer ju je izbjegavao'. Također, zaprijetio joj je da će objaviti knjigu s 'uznemiravajućim i nastranim' pričama koje zna o njoj.

- Nisam siguran zašto Sharon Stone nastavlja pričati o meni nakon toliko godina? Je li još uvijek zaljubljena u mene ili je povrijeđena nakon svih ovih godina jer sam ju izbjegavao? Je li rekla svojoj prijateljici Janice Dickinson, dan nakon probe i nakon što sam naletio na njih na našem MGM Grand letu nazad u New York: 'Natjerat ću ga da se zaljubi u mene toliko jako da će mu se zavrtjeti u glavi'. Imam toliko prljavštine o njoj da bi se njoj zavrtjelo u glavi, ali sam šutio - započeo je Billy u objavi.

Dodao je i da je imao sastanak s Robertom, na kojem ga je zamolio da 'koreografira posljednju scenu seksa' samo da ne mora poljubiti Sharon.

Robert je bio producent filmova 'Chinatown' i 'The Cotton Club' te je vodio produkciju u Paramountu za filmove 'The Godfather', 'The Italian Job', 'True Grit' i 'The Great Gatsby'. Preminuo je 2019. godine.