Strani mediji tvrde: Angelina je opet stala između Jen i Brada...

Aniston shvaća da su djeca Pittu na prvom mjestu, ali ne prestaje razmišljati o tome kako će sve to 'druženje' Angelinom utjecati na dinamiku odnosa između njih, koji je baš počeo ići u dobrom smjeru

<p>Holivudska glumica<strong> Jennifer Aniston </strong>(51) i njen bivši suprug<strong> Brad Pitt</strong> (56) odnedavno su postali bliski prijatelji, ali sad je to prijateljstvo na kušnji zbog situacije koja je zadesila svijet. </p><p>Brad je navodno provodio vrijeme tijekom izolacije tako što je bio sa svojom djecom, tvrde američki mediji, a to znači da je 'surađivao' i sa svojom bivšom ženom, <strong>Angelinom Jolie</strong> (45).</p><p>Glumac je odlučio da će češće biti s Angelinom kako bi rješavali odmah sva bitna pitanja oko njihove djece, što je razljutilo Jennifer, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/jennifer-aniston-upset-brad-pitt-22217162" target="_blank">Mirror</a>. Izvor je ispričao kako je Jennifer mislila da napreduje u vezi s Bradom, ali onda se u sve uplela Angelina, ponovno. </p><p>- Nema nikakve ljubavi između Jen i Ange, i nije tajna da one nikad neće biti prijateljice zbog burne prošlosti - kaže izvor. </p><p>Brad je navodno riješio sve razmirice s Angelinom oko razvoda. </p><p>- Nakon onakvog groznog prekida, stvari između Brada i Angeline su se vratile na svoje mjesto. Brad očito zna posložiti prioritete i na prvom mjestu su djeca. Ipak, takvo obnavljanje prijateljstva s Angelinom ostavlja na Jen dojam da je nepoželjna - ističe izvor i nastavlja:</p><p>- Shvaća ona da su djeca prva, ali ne prestaje razmišljati o tome kako će to sve s Angelinom utjecati na dinamiku odnosa između njih - zaključuje. </p>